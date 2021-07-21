休闲游戏的玩法随着用户分层而出现多种新类型玩法，在快速获客的超休闲游戏之外，不同地区的休闲游戏也在不断进化，相比之下原有的玩法同质化较多出圈概率较小，很多游戏在探索复合性玩法，延长用户的生命周期，提升付费意愿与广告的展示效果。在区域方面，欧美地区仍然是迭代最快，玩法最多元化的地区，适合新玩法的迭代。触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院根据本年度以来的增长状况和玩法变化梳理上半年发展状况，为下半年趋势提供参考。

在休闲类玩法中，仍以装扮与三消类玩法为主要玩法，超过了头部增长应用的 50%。这也是吸引用户的最常见玩法，但为了打破同质性玩法造成的竞争，除了游戏性与手感上进行升级，也在玩法上面增加了很多复合元素，增加老用户对游戏的粘性，这类新元素主要集中于装扮、经营等轻型模拟玩法，面向的用户主要为对情感陪伴需求要求更高的的女性用户。此外，专注于解压需求的模拟物理游戏增加的也比较多，更垂直于都市解压用户。目前复合元素的玩法占整体玩法的比重不大，用户对休闲的需求也决定了开发者在探索玩法时需要注重玩法与游戏重度方面的平衡。

休闲游戏在发展过程中，用户习惯的玩法逐渐定型，包括三消类，模拟经营类，宠物互动类，装扮类等解压玩法，因此对开发者性价比较高的方式在已有热门玩法上进行尝试和改造。由于休闲游戏和超休闲游戏主要面向的玩家范围正在扩充，随着大量同质化换皮游戏出现，原有玩家逐渐出现审美疲劳。复合类玩法将经营、换装、模拟、消除，跑酷等等元素进行组合，重复性的玩法主要用于用户通关，解锁道具进行主线的关卡，一般主线关卡反而游戏性较弱，以装扮，角色扮演剧情为主，主要迎合女性用户群体。​这类玩法增加了重复性玩法的​游戏性，同时也提升了游戏的陪伴感。

通过对于各重点市场活跃度增长较快的休闲游戏的统计，触宝 (NYSE:CTK)​大数据研究院发现，在头部热门复合玩法的休闲游戏中，德国明显对这类游戏更为偏好，以及法国、印尼、美国等地，头部应用均有较长的生命周期。主要集中于模拟经营和三消，值得一提的是，大部分复合玩法都是与三消玩法进行的组合，目前结合的较好的开发者是 Playrix 的梦幻花园系列，未来除了装扮之外的其他玩法与三消的结合也是未来爆款可能出现的一个要素。

各国之间对玩法也有所偏爱，因此这类国家在重点玩法中也会有所偏好，从头部游戏中各种玩法的占比来看，宠物模拟玩法在发达市场较为通行，这类玩法中很容易与著名卡通 IP 融合，出现爆款， 2D 卡通仍然是移动游戏中最受欢迎的艺术风格，这类风格也吸引了年轻用户。装扮类玩法则很明显的出现了东南亚偏好的倾向，因为当地休闲类游戏的女用户占绝对优势，当地也会在游戏中添加部分更吸引与女性用户的元素。可以说，2D 卡通及相关 IP 以及女性偏好的鲜艳色彩，易上手以及陪伴感的元素都引起女性的兴趣。

触宝大数据统计了各地区头部休闲类游戏中当地独有的游戏比例，发现欧美地区比例最低，只有 8%-16%。即美洲与欧洲审美与全球最为通行，当地的官方语言与游戏习惯由于文化输出世界其他地区也较为熟悉。习惯已经下沉到了其他地区，当地引领了游戏玩法的趋势潮流。当地的用户对新玩法和复合玩法的评价也会更高，可以更快速的迭代出合适版本。相比之下，非洲地区与东南亚地区的游戏有较多地域特征，他们的习惯与发达市场接轨较慢，也更容易受本土硬件和运营商的影响。

在各地的排名最高的特有应用中既包含了文化特色也有当地玩法习惯的影响。在全球投放时仍需要注意各地本土化的特征，加入适用当地使用习惯的新玩法。在热门玩法中，欧美地区习惯快速玩法，而日韩地区则更偏重于对种植、农场玩法的偏好，女性更偏好动物等 “萌” 元素的加入，消除作为传统休闲类玩法，在非洲更为通行，当地适合简单直白的消除玩法，其他更重，玩法多元的游戏可以进入其他市场。部分开发者选择与一些卡通 IP 联动，快速获客。

在冷门玩法上，区域之间各有偏好，欧洲地区不在其他地区出现的头部游戏中排名最高的独有游戏是 DR Ramasjang，是丹麦的一款幼教游戏，另外博彩类游戏在印度等新兴市场的盛行也证明用户对于物质和现金激励较为敏感，这类元素可以扩大玩家群体，培养用户的游戏习惯。因 Z 世代的增长让用户对游戏中的社交元素的需求增长。复合的较多的玩法有装扮加跑酷，宠物模拟加装扮，以及桌游加社交元素。随着用户范围的扩展，用户对游戏工具属性需求下降，转而向社交属性上升，这给很多休闲类游戏获得更坚固护城河，更长生命周期带来机遇，此外这些玩法大多数偏重女性向，仍需女性相关的元素添加。在各地的排名最高的特有应用中既包含了文化特色也有当地玩法习惯的影响。在全球投放时仍需要注意各地本土化的特征，加入适用当地使用习惯的新玩法。

结论

各地随着市场发展都开拓出了更加复合型的玩法分层次吸引受众，其中装扮，经营等最容易与需要重复性操作的射击、消除等玩法进行结合，大部分成功爆款都与三消类玩法进行组合。

地区的分布来看，亚洲地区普遍偏爱模拟经营类应用，欧美地区对多种复合社交类玩法都有很大的兴趣，新玩法可率先在当地推广，而在非洲地区目前还是以简单三消和基础宠物类玩法为主。

女性深度玩法是在三消射击等基础上加入换装、经营、RPG 社交等元素，游戏性更强情感联结更紧密，休闲游戏的工具性质下降，加入更多社交元素，也是一个值得挖掘的市场，主要以欧美与东南亚地区为主。

东南亚地区整体在玩法上更偏向于女性休闲类，致力于扩充女性市场，因为这类群体对游戏性要求不高，但对陪伴感，养成感和减压性需求较多，但相对来说能节省较多的成本，这类游戏在当地应有更大市场。

各地区冷门玩法中主要与自己的当地特性进行结合，如对体育和网赚元素的热衷等等，女性相关的玩法元素仍是亮点。对于未来休闲游戏在当地进行推广投放时，也可以加入一定的视觉和玩法元素改造。

注：本次统计的休闲游戏分类界定以 google play 的分类为准。