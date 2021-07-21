7 月 21 日，以 “智有形、行无界” 为主题的哈啰出行第二届科技开放日在上海举办。包括媒体、用户、哈啰合作伙伴等近 200 名人士参加。哈啰出行在开放日上发布了新款共享助力车 “白鸥”（Q18）、新款电动车 A86（图灵）、” 小哈能量站 “ 社区充换电一体解决方案；同时其适用于共享业务的抗菌 “蓝把套”、智能共享头盔也在活动上亮相。

此外，哈啰出行软件技术负责人刘行亮在活动上表示，哈啰将向合作伙伴开放其 AIOT 平台能力，提供一次接入、场景互联、智慧运营服务，以平台化能力支持合作伙伴的智慧运营和数字化生产。

多款智能新品亮相，聚焦出行更安全

一直以来，哈啰出行始终围绕更智能、更普惠、更安全、更绿色的理念在打造其全场景出行服务。哈啰出行在开放日上发布了多款智能硬件新品，包括新款哈啰共享助力车 “白鸥”（Q18）、“小哈能量站” 社区充换电一体解决方案，同时还发布了适用于共享业务的抗菌 “蓝把套”、智能共享头盔、六代单车智能锁等。此前 4 月份发布的哈啰电动车智能款 A86（图灵）也在活动上亮相并宣布正式量产。

哈啰新款助力车白鸥采用贴近大自然的设计理念：“林深处见鹿，云开时见鸥”

其中，哈啰共享助力车此次发布的神兽坐骑” 白鸥 “（Q18）主打用户安全与轻盈坐驾感，延续蓝白配色，整车圆润且轻盈，仿佛一只飞翔的白鸥。安全方面，“白鸥” 能够进行智能自诊断，定期自检，故障及时上报；同时能够智能监控车辆姿态，如车辆倾斜倒地后会自动断电防止对用户造成损伤，让用户骑行更安全。车辆 EABS 刹车系统运用全新的制动控制思想，速度越快制动效果越明显，能让用户刹车时刹得住、刹得稳。

在共享产品序列，哈啰这次还发布了抗菌蓝把套和共享智能头盔。哈啰相关人士介绍，抗菌把套在手把制作过程中添加干扰物质粒子，经专业机构检测，大肠杆菌、金色葡萄球菌抗菌率可达 99%。智能共享头盔则采用 ABS 抗冲击外壳+EPS 缓冲内胆，同时拥有专业的透气设计+360°旋转式头锁调节。白鸥、蓝手套、智能头盔等多款两轮黑科技产品共同守护用户安全。

哈啰电动车智能款 A86（图灵）也在活动上亮相并宣布正式量产

家用电动车产品系列，哈啰电动车智能款 A86（图灵）在这次活动上宣布量产。A86 同样集成了哈啰电动车 VVSMART 车机系统，用户可以通过手机 APP 实现对车辆的一键开关锁和多种智能控制；通过手机和车辆连接，哈啰电动车全系车型均可实现好友共享授权和无钥操控，用户查询电量、骑行轨迹，或通过手机获取骑行导航、一键报修等更便捷。

小哈能量站——充换电一体解决方案已在上海部分小区试点

此外，本次大会上，哈啰出行旗下小哈换电推出了面向社区家用市场的小哈能量站——充换电一体解决方案。该产品技术解决方案针对社区用户普遍存在的充电空间不足、充电效率低、充电不安全等城市消防治理、民生日常痛点，采用智能换电柜和快速充电桩结合的方式，依托共享模式，对社区两轮车用户不同类型的充电需求提供了针对性解决办法，做到新旧电动车广泛普适、随到随充、随换随走。同时，通过全天 24 小时远程监控、烟雾报警和喷淋装置等智能化平台设置，可有力减少社区场景充电过程中的安全风险。“小哈能量站 “已于本月在上海部分小区试点。

哈啰将面向合作伙伴开放 AIOT 平台能力

在活动上，哈啰出行软件技术负责人刘行亮表示，哈啰将向合作伙伴开放其 AIOT 平台能力，提供一次接入、场景互联、智慧运营服务，以平台化能力支持合作伙伴的智慧运营和数字化生产。

“目前哈啰出行累计运营超 1000 万智能终端设备，2020 年累计提供 52 亿次出行及生活服务，累计交易用户超 2.7 亿。经过几年的发展，哈啰出行全业务智能决策的中枢——哈啰大脑，每天处理千亿量级的数据流入。同时哈啰大脑已经逐渐从单设备智能到多设备智能互联网络，能够做到用户手机和车的车机互联，车辆和电柜、电池等的互联，也能够提供开放能力。” 刘行亮说。

哈啰出行软件技术负责人刘行亮表示将向 B 端逐渐开放 AIOT 平台能力

基于此，哈啰出行将逐渐向 B 端合作伙伴开放其 AIoT 平台能力，提供一次接入、场景互联、智能运营的解决方案。面向业务联营商及合伙人，目前哈啰已经在合作伙伴提供设备监控、设备管理、设备检修、订单管理等方案。

此外，刘行亮介绍，面向生产端，哈啰出行正在搭建数字化生产平台赋能生态工厂数字化升级，以产品策划与数字设计、产能弹性的云工厂体系、供需弹性的云仓模式支持到生产端的数字化升级。刘行亮表示，数字生产解决方案未来也将向生态伙伴开放。据悉，哈啰近期已在天津和无锡投资两电动车超级工厂，或将是其数字生产平台的 “试验田”。