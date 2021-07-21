近日，深圳市绿联科技股份有限公司（简称 “绿联”）与华为数字能源技术有限公司（简称 “华为数字能源”）签署合作协议，并推出首款支持华为 40W 超级快充的 USB Type-C 接口充电器。双方将发挥各自的优势，共同推进充电技术创新，构建超级快充生态，给消费者带来更好的充电体验。

绿联副总经理陈俊灵表示：“作为在数码行业深耕近 10 年的品牌，绿联一直在不断丰富品类。同时，为了满足用户多样化的使用需求，以及积极推动智能充电产业的发展，绿联在充电领域的布局上又做出了重要战略举措。本次与华为数字能源的合作，为消费者带来了极致充电体验的产品。未来，绿联期待与华为数字能源更多更深入的合作，以用户为中心，在技术和产品上不断优化升级，以高品质的产品和服务回馈广大消费者的信赖和期待。”

华为数字能源产业合作部总经理伍海斌表示：“华为嵌入式电源拥有多年的电源技术积累，具有高效、高密、高可靠、数字化等优势，并持续投入消费电子充电领域的基础材料及关键技术研究。非常高兴本次与绿联的合作，也非常期待未来双方将共同打造出更多高品质的产品，让消费者感受到更便捷、高效的充电体验，助力产业升级。

本次绿联与华为数字能源携手打造的 40W USB Type-C 接口充电器，支持华为 40W 超级快充，可向下兼容华为 SCP 22.5W 和 USB PD 20W 快充，满足包括华为在内的多厂家手机、笔记本电脑等多款设备快速充电需求。这也将是首款支持华为 40W 超级快充的第三方 USB Type-C 口充电器。

绿联与华为的合作早有渊源，自 2018 年起，双方就一直保持着良好的合作关系。绿联与华为数字能源的本次合作，使得品牌双方的合作关系更加紧密，作为嵌入式电源品牌与数码品牌在专业技术和产品开发上进行深度合作的案例，有助于推动数码行业的良性发展，助力产业升级。