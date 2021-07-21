IDC（国际数据公司）最新发布的 《中国公有云人力资本管理应用（HCM）SaaS 市场 2020 年下半年跟踪报告》显示，2020 年全年中国人力资本管理软件即服务（以下简称为 HCM SaaS）市场规模达到 4.7 亿美元，同比增长 37.5%，高于中国 SaaS 市场整体增速，引领中国 SaaS 市场快速发展。

以下为详细内容：

根据 IDC 的定义，HCM 市场分为员工绩效管理、招聘/人才收购、Core HR、劳动力管理、学习管理以及薪酬管理六个子市场，从 2020 年各个子市场的市场份额以及近三年的增速来看，中国 HCM SaaS 市场中，绩效管理、招聘/人才收购这两块市场目前占比最高，增速也相对较快。2020 年受到疫情的影响，企业加速了数字化转型的进程，在人才管理领域，企业对人才的需求也要符合整体数字化转型的战略目标。因此，绩效的管理不在局限于事后评价，更多的要注重人才未来的成长。因此，未来 2-3 年，员工绩效管理、和招聘依旧是中国 HCM SaaS 市场重要的两大模块。

2020 年 HCM SaaS 市场的竞争格局：

从中国 HCM SaaS 市场的厂商份额来看，Top 5 厂商市场份额达到 38%，从竞争格局来看，相对比较分散，在 HR 不同的领域都有不同的竞争格局。例如：以测评和招聘起家的北森，2020 年上线 iTalentX 产品线，更加聚焦于人才一体化的解决方案，在 Core HR、绩效管理以及 HR PaaS 平台方向都在积极加大投入；肯耐珂萨目前更多的聚焦于在线学习模块，随着数字化转型经济的不断发展，肯耐珂萨未来会加强在 HR 软件方面的投入。

从头部厂商的市场动态可以看出，中国 HCM SaaS 市场未来更多会在核心人力、绩效以及薪酬管理领域深入打磨，来满足来自中大型企业的需求。

从未来五年中国 HCM SaaS 市场的发展趋势来看：

人才一体化的解决方案：随着中大型企业对 HCM SaaS 的接受程度不断提高，企业对人才管理的需求不会单纯停留在某一个模块，更希望能够通过一家技术厂商完成整体人才管理体系的搭建； 平台生态化发展战略：随着 SaaS 市场的快速发展，建立 PaaS 平台能够满足企业快速成长的需求，特别是中大型企业业务复杂和定制化的需求。HR 领域也同样需要打造 PaaS 平台封装行业特性模块，来满足企业客制化需求。 智能 HR：随着大数据、人工智能的快速发展，HR 应用也发生着巨大的变化，对 AI 的需要从单点的智能简历筛选，到智能招聘再到智能测评，智能化在 HR 管理中不断深入，未来智能化成为 HCM SaaS 市场主要发展趋势之一。

IDC 中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为：根据 IDC 预测，中国 HCM SaaS 市场未来依旧会以 33.7% 的年复合增长率快速增长。其中，员工绩效管理和招聘/人才收购两大子市场会以 44.5% 和 36.5% 的年复合增长率引领整个 HCM SaaS 市场的增长。IDC 建议技术提供商要致力于企业未来的人才发展计划，重视未来工作（FoW）的业务场景，为企业整体规划人才管理体系，基于平台化的思想，为企业搭建人才管理的生态，助力企业数字化转型的战略发展。