国内智能决策科技公司——览众数据于近日完成了数千万元人民币 A+轮融资。本轮融资由 CMC 创投领投，高瓴资本、达晨创投跟投，指数资本为本轮独家财务顾问。

览众数据成立于 2015 年，是国内最早一批致力于智能决策技术在传统企业中落地的创业公司之一。以完全自主研发的智能决策算法引擎为核心，览众的产品能释放客户的数据和 IT 系统潜力，帮助客户在复杂的影响因素下，根据客户定义的目标，精准定位到运营决策的平衡点，以达成长期、动态的全局最优决策。

览众数据 CEO 王一君博士表示：“览众数据目前正处在加速发展的关键节点。得益于前些年在百余个头部客户项目中的锤炼，览众团队在时尚等几个优势产业中终于真正做到了 ‘懂行业、懂场景’，核心智能决策算法引擎也在实际生产场景的磨砺下逐渐成熟。以此为核心我们刚刚完成了产品体系升级，现在的览众数据已经可以用 SaaS 的形式向更广泛的客户群体提供服务，让更多的企业拥有先进的大规模商品供应链管理能力。感谢新老股东在我们换挡进入快车道的关键节点给予的信任与支持，相信在大家的共同努力下览众数据会为大时尚产业带来更多惊喜，帮助行业整体更加健康有序的发展”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。