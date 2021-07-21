InfoComm China 2021 开展首日，罗技与腾讯会议联合发布了视频协作软硬件一体化解决方案——罗技 CC5500e 高清商务音视频会议系统腾讯会议 Rooms 版。

罗技全球副总裁、大中华区总裁蒋志兴，罗技大中华区视频协作业务品类负责人陈明斌，腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕，腾讯会议产品中心总经理钱敏共同出席了发布仪式。罗技全球副总裁、视频协作产品事业部总经理 Scott Wharton 先生也通过视频的方式表达了对罗技对于和腾讯会议对双方合作产品联合发布的美好祝愿和未来双方进一步加深合作的愿景的展望。

（发布仪式现场）

作为罗技全新一代视频协作解决方案产品，CC5500e 高清商务音视频会议系统此次与腾讯会议 Rooms 的深度融合，将重新定义视频协作，为中国的企业用户提供真正高效、便捷的智能会议体验。

罗技携手腾讯会议，混合办公场景协作全新升级

此次双方联合发布的罗技 CC5500e 商务高清音视频会议系统腾讯会议 Rooms 版专为中大型会议空间设计，内置 Collab OS 系统，可直接在设备上运行腾讯会议 Rooms，无需额外搭配电脑主机，大大降低了会议室的安装部署以及使用成本，真正做到了 “即插即用” 的便捷会议。

作为罗技全新一代的视频会议解决方案，CC5500e 在音视频质量以及操作和安装部署体验上均实现了升级，以影院级视频品质、出众的色彩和出色的光学精度以及先进音频技术带来的优越的音质表现，为用户带来优质的视频会议沟通体验。

此外，腾讯会议 Rooms 还成为首个支持罗技触摸屏设备 “一键入会” 的中国云视频会议系统，无论是搭配罗技的音视频外设产品使用，还是直接在设备上运行腾讯会议 Rooms，均可以通过罗技触摸屏一键发起会议、管理参会人员等，让开会轻松高效。

（罗技全球副总裁、罗技大中华区总裁蒋志兴）

罗技全球副总裁、罗技大中华区总裁蒋志兴先生表示，今年是罗技在中国开展业务的三十周年。在中国决策，为中国研发，和中国优秀企业合作，用中国速度服务中国用户，是罗技在中国业务发展的指导原则。此次罗技与腾讯会议联手打造的视频协作整体解决方案，是双方在战略合作进程中的又一重要里程碑，也是双方在联手打造 “软硬一体” 的云视视频协作整体解决方案的一个新起点，未来罗技还将与腾讯携手推出更多的合作方案与产品服务，持续赋能各行各业的企业用户，共同推动中国企业云视频协作的普及企业数字化转型进程。

（腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕）

腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕表示，腾讯会议不做硬件，而通过开放音视频认证，来建立起这样一个开放的生态，腾讯会议 Rooms 是在会议室生态上的一块全新的拼图。本次和罗技联手在产品上进一步合作，是将腾讯会议软件系统与罗技硬件设备优势有机整合的一次成功实践。

智会协作，持续完善视频会议全场景方案融合

回顾罗技与腾讯的合作历程，双方一直朝着全场景方案融合的方向不断迈进。

早在 2019 年 12 月，罗技便宣布加入腾讯会议生态伙伴联盟，双方开始着手共同为企业用户量身打造 “软硬一体” 的数字化智能会议解决方案。

2020 年 10 月，罗技 CC4000e 及 CC5000e 商务高清音视频会议系统通过了腾讯多媒体实验室认证，成为首批通过认证的腾讯会议 Rooms 音视频硬件终端产品。

2021 年 3 月，罗技 C930c、C1000e，CC3500e 等旗舰产品通过腾讯天籁实验室认证，标志着罗技与腾讯实现了从个人桌面到会议室整体方案全覆盖，建立起视频协作全场景解决方案体系。

优势互补，构建开放行业生态体系

伴随着数字经济兴起，云视频远程办公以即时通信、异地协同等优势实现了爆发式增长，针对性、定制化远程办公解决方案也在不断涌现。

作为专为远程协作打造的专业视频会议软件产品，腾讯会议拥有海量的用户基础，依托于腾讯云全球化网络部署，可以轻松快速实现与内外部合作伙伴的连接。不做硬件的腾讯会议，通过开放音视频认证，联合硬件设备厂商，共同为企业量身打造 “软硬一体” 的云视频会议解决方案。

而罗技自 2011 年进入视频会议领域以来，罗技一直致力于推动硬件产品创新升级，拓展云视频协作整体解决方案，秉持匠心精神为用户设计智能便捷的会议体验，秉承着 “让视频会议简单高效易用，推动视频协作无处不在” 的愿景，深刻洞察企业需求，致力于为灵活办公提供智慧会议室解决方案，专注为企业打造从个人桌面到小中大型会议室全场景覆盖简单易用且高效便捷的视频协作整体解决方案。

（罗技全球副总裁、视频协作产品事业部总经理 Scott Wharton）

罗技全球副总裁、视频协作产品事业部总经理 Scott Wharton 表示，生态共建始终是罗技在云视频协作领域的坚持，罗技一直致力于携手各方战略伙伴，推动云视频协作方式的普及，与腾讯会议的合作可谓是其中的重要一环。本次的联合发布的方案正是双方在产品和方案上深度集成与合作的重要成果。期待在不久的将来，罗技与腾讯会议可以进一步加深合作，共同打造开放共赢的云视频协作生态圈。

专注于全场景视频协作硬件产品方案体验打磨和创新的罗技，和致力于满足用户不同场景下的开会需求的腾讯会议在云视频生态共建的理念不谋而合。未来，作为云视频生态圈坚定的硬件支持者，罗技将继续与腾讯深化战略合作，在 “云＋端” 领域共同为中国企业提供多元化的云视频会议整体解决方案，重塑数字化时代智能协作办公新场景。