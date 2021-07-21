2021 年 7 月，成都迈科康生物科技有限公司（以下简称 “迈科康”）完成 A 轮融资。本轮融资由夏尔巴投资和老股东高瓴创投共同领投，老股东 KIP 资本追加跟投，融资体量达数亿元人民币。

本轮融资资金将助力迈科康开展新型轮状病毒疫苗项目的临床研究和新型带状疱疹疫苗项目的申报和临床试验，并推进和扩展其他产品管线的研发。同时，迈科康还将利用本轮融资启动产业化基地建设。

迈科康于 2017 年 10 月开始正式运营，专注于先进疫苗技术与产品的自主研发及整合创新，目前两个重磅疫苗项目即将进入临床研究阶段。

迈科康的核心技术是国内首创的创新佐剂技术平台和重组蛋白制备平台。迈科康的佐剂平台基于创新的佐剂原材料、配方、生产工艺和完整的质量体系，佐剂产品包括优化的铝佐剂、纳米乳佐剂、复合佐剂及分子佐剂等。迈科康的重组蛋白制备平台包括原核和真核表达系统。基于自身的技术优势和产业化团队的实力，迈科康已经搭建了 10 个创新疫苗的产品管线。

迈科康创始人、董事长兼总经理陈德祥博士回国前分别在惠氏、诺华以及帕斯（PATH）国际公共卫生机构从事疫苗开发工作近 30 年，领导或参与了 20 多种传染病和治疗性疫苗开发，拥有丰富的疫苗产业化经验。对于本轮融资，陈德祥博士表示：“感谢投资者对迈科康的认可与支持。迈科康始终秉承 ‘创新为魂、人才为本’ 的经营理念，将继续加强人才延揽和团队建设，继续坚持自主创新和对外合作的发展策略，尽快为全球公共卫生研发出高质量的中国造疫苗。”

目前，公司有员工近 100 名，由陈德祥博士带领的核心管理团队平均拥有超过 20 年疫苗研发和产业化经验。

对迈科康的持续投资，高瓴创投表示：“迈科康生物团队拥有数十年疫苗产业经验，陈博士及主要团队的行业资源以及佐剂开发经验丰富。公司即将进入临床研究的两个创新疫苗项目均属国内首创技术具有完全自主知识产权。在此次新冠疫情中，中国疫苗为全球疫情防控做出了巨大贡献，未来十年将是中国疫苗的黄金十年。高瓴将助力新兴疫苗企业研发新的技术平台，提升中国疫苗的市场规模和全球影响力。”

夏尔巴投资创始管理合伙人蔡大庆先生表示：“中国的疫苗行业正在经历由仿制向创新进行快速迭代的阶段，临床需求和市场潜力巨大，真正能高质量地满足强需求的产品还远远不够。我们看到迈科康以临床需求为出发点，凭借自有的佐剂技术平台和对于疫苗行业的深度理解，构建了具备全球竞争力的创新疫苗管线。夏尔巴投资很荣幸能够参与支持迈科康团队，持续开发更安全、更有效的疫苗产品，努力构建公共卫生的第一道防线。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。