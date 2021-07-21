世纪互联 VNET 旗下互联科技集团 NEOLINK Tech 宣布，日前已正式完成对云原生应用及数据平台时速云的全资收购。

时速云是国内云原生应用及数据平台专业服务提供商，于 2014 年底在北京成立，核心团队来自 IBM。除了北京总部，还在上海、深圳、广州、武汉、青岛等地设立了分支机构。此外，时速云也是全球云原生基金会 CNCF 的银牌会员，KCSP 官方认证的 Kubernetes 服务提供商，同时也获得 Kubernetes 软件一致性认证、可信云 Kubernetes 认证及可信云容器解决方案认证。从创立至今，时速云已服务超过 500 家中大型企业用户及世界 500 强企业，并参与制定容器云、分布式中间件服务等多个行业标准。时速云 CEO 黄启功出身于 IBM，曾经组建了 IBM 最早的容器技术团队，完整经历了 IBM 云计算战略转型。作为时速云的发起人，带领团队发布了国内第一个基于 Kubernetes 的容器云平台。

世纪互联 VNET CEO 兼互联科技集团 NEOLINK Tech 执行董事长申元庆表示：“欢迎时速云加入互联科技集团大家庭，在黄启功和其团队共同努力下，时速云已成为云原生领域的佼佼者。从结缘到全面融合，源自双方都坚信云计算的拐点已至，云原生正成为企业数字化转型的重要引擎。未来，依托于互联科技领先的客户侧新基建实力，加持时速云全栈云原生产品能力，双方将发挥最大合力，为客户数字化转型全生命周期提供强大动能。”

时速云 CEO 黄启功表示，成为互联科技集团 NEOLINK Tech 一员后，时速云与整个生态的联系将更加紧密，相互协作会更加高效，协同效应会更加显著。黄启功在公司全员信中表示：“在互联科技完成收购后，时速云团队及业务，将在对客户承诺不变、产品业务不变、组织架构不变的情况下，完整地加入互联科技。”

后疫情时代，云计算已从云迁移的浅水区加速往云原生（Cloud Native）的深水区转型升级。所谓云原生，是指面向云应用设计的一种思想理念，能够充分发挥云效能的最佳实践路径，帮助企业在多云环境的常态下构建自主可控、弹性可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统。云原生能协助企业提升交付效率，降低运维复杂度，代表技术包括容器、微服务、服务网格、声明式 API 及函数服务等。

根据中国信息通信研究院数据，早在 2019 年云原生市场规模就已高达 350.2 亿，预计 2022 年市场规模将超 500 亿。在国务院工业和信息化部近日所印发的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年），也明确鼓励新基建企业加大技术研发投入，并加快新型数据中心运营管理等软件层，以及云原生和云网边融合等平台层的关键技术和产品创新，提升软硬件协同能力，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动作用。

此次收购完成后，依托互联科技集团 NEOLINK Tech 领先的客户侧新基建实力和时速云全栈云原生产品能力，双方将共同基于云原生技术构建新一代数据中心，主要体现在以下三个方面：

云原生管理与服务自动化平台：企业数字化转型技术底座及用户自服务门户，包含应用管理平台（覆盖容器服务、DevOps、微服务治理等核心能力）及资源统一管理平台（覆盖机房互联、网络互联、云互联、服务互联等核心能力）；

云原生基础资源：面向传统企业和成长型互联网客户，提供基于裸金属云的容器实例、容器订阅产品和云原生一体机；

云原生应用市场：构建安全、可信、中立的云原生应用市场，聚焦生态建设，加快企业应用的云原生步伐。

作为世纪互联 VNET 的子品牌，互联科技集团 NEOLINK Tech 于今年 4 月正式成立，定位于客户侧的新基建，愿景是让数字迁移简单易得，使命是在数字经济时代里做客户数字化转型全生命周期的合伙人。此次收购时速云，互联科技集团 NEOLINK Tech 将以云原生技术为核心，整合数据中心、网络产品、混合云产品、服务器产品和运维产品，推出面向行业数字化转型的五大产品线。在数字经济时代，互联科技集团 NEOLINK Tech 紧抓时代脉搏，依托五大产品线在推动新型数据中心建设布局优化、网络质量提升、算力赋能加速、产业链稳固加强和安全保障提高等方面继续迈进。