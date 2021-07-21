国内量子计算方向的初创公司——「玻色量子」继完成天使轮后，连续完成天使 Plus 轮融资，由元和资本领投，多家机构跟投。本轮融资后，玻色量子将在相干量子计算设备硬件技术研发、样机制造、以及市场应用布局等方面继续投入。

玻色量子是国内少数几个量子计算方向的海归创业企业之一，于 2020 年 11 月成立，创始团队来自斯坦福、清华、中科院等学府，此前曾获得点亮伯恩数千万元的天使轮投资。玻色量子聚焦于相干量子计算技术路线，致力于量子计算的软硬件全平台研发，实现 “用量子重新定义 AI”，成果具备较快商业化可行性，针对人工智能计算进行指数级加速，进而应用和服务于各个行业，解决未来人工智能+大数据+物联网时代的算力需求。

随着今天的基于半导体的集成电路技术逐渐接近摩尔定律极限，人们把量子计算视作未来进一步提升计算能力的希望所在。从理论上说，相比起今天我们所使用的经典电子计算机，量子计算可以提供指数级的算力提升。因此量子计算成为目前前沿科技的热点之一，根据赛迪发布的《2021 量子计算技术创新与趋势展望》，预计量子计算市场规模 2035 年会达到 489.7 亿美元，其重大等战略价值也使得各国政府都高度重视量子计算。

据了解，国际上实现量子计算的物理方案有超导、离子阱、光量子、冷原子等不同路线，目前尚未完全实现技术路线收敛。但由于光量子的巨大优势，在近年里已经成为量子计算领域的大热门学派，获得了资本界的高度关注和青睐。迄今为止，国际上量子计算领域的最大笔投资都是投向了采用光量子路线的企业。例如：美国光量子计算公司 PsiQuantum 在短短 5 年内获得了超过 5 亿美元的投资，单笔最大投资额就达到了 2.15 亿美元。无独有偶，加拿大的光量子科技公司 Xanadu 在今年的 5 月底也宣布获得了 1 亿美元 B 轮融资。

玻色量子公司也采用了光量子技术路线，其技术方案 “相干量子计算方案” 是第二代光量子计算技术，是现有超导，离子阱和光量子三大主流可扩展的量子计算技术路线中，已实现的比特数规模最大的技术方案，也是主流方案中有望最快实现百万量子比特规模的方案之一。通过对激光的精准控制，不需要超低温超导环境，在室温下即可运行，具有稳定的状态，稳定的操控，和稳定的结果 “三稳” 特点。正因为光量子路线的优越性和优秀的团队组成，玻色量子连续完成了两轮融资，也表明市场对光量子技术路线及对玻色量子商业化前景的高度认可与信任。

在商业化应用场景上，玻色量子也有着相对不同的见解。玻色量子认为 “经典计算机+量子 AI” 这一混合计算架构将是近 10 年内量子计算行业的应用发展方向：在这样的架构中，经典计算机负责传统的通用计算部分，而量子计算部分仅作为协处理器，单纯负责对需要极大算力或是经典计算机难以求解的问题进行加速，如 AI 里面的深度学习、组合优化等。玻色量子相信这一混合架构将更符合商业的逻辑：它能在成本，功耗可控的条件下，即刻解决当下许多需要使用超大算力加速的问题，让产业界短期内即获得量子优势，而不用等到多年以后。

在连续完成天使轮和天使 Plus 轮融资的同时，玻色量子已在加速研发量子 AI 的产业解决方案，未来将应用于 AI 训练、金融量化交易、物流路径优化、通信网络优化，药物晶形预测等场景，帮助各行各业获得量子优势。2021 年 6 月，玻色量子已经与光大科技、北京量子信息科学研究院正式签署三方战略合作协议，未来将在金融科技应用、人才培养、共建实验室等方面展开全面深入合作。据悉，玻色量子还将在不久的将来，开放硬件平台，与更多合作伙伴一起建立起量子计算应用的产业生态，共同探索当下量子计算对各行各业的价值优势。

玻色量子创始人&CEO 文凯本硕就读于清华大学，获斯坦福大学博士学位，长期专注于量子科技领域的研究，发表过多篇顶级论文和专利。曾任职于 Google 从事 AI 算法工作，并联合创办过人工智能、智能硬件公司。创始人&COO 马寅毕业于中国科学院计算机专业，曾负责我国多个载人航天器型号的精密仪器与计算机系统设计工作，联合创办过人工智能硬件公司并多次成功实现科技成果商业化。

元和资本创始合伙人张正喜表示：“元和资本一直专注于以科技创新为驱动的新经济领域，尤其是对量子计算这样的硬科技领域，更是保持了长期高度关注。虽然元和资本主要以母基金业务为主，但是对于玻色量子这样的优质早期、具备高成长性的项目将直接参与股权投资，并看好其长期价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。