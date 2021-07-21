随着暑期的到来，即将到来的九月份开学季，手机厂商也开始酝酿新机，这对于和年轻人打交道的 realme 品牌来说，也是个必须拿出新品的季节。这一次，realme 再度携手特邀设计总监、国际工业设计大师深泽直人，带来独一无二的「旅行箱设计」，堪称 realme 手机颜值和质感的新高度。其中，真我 GT 大师探索版拥有旅行箱·灰、旅行箱·杏、雪山、晨曦四种配色；真我 GT 大师版拥有旅行箱·灰、雪山、晨曦三种配色。

真我 GT 大师探索版搭载了 5000 万三摄专业影像系统，以及 3200 万超清前置摄像头。后摄包含了 5000 万像素光学防抖主摄、1600 万像素超广角镜头、以及一颗微距镜头。其中主摄采用了与索尼联合研发的 IMX766 传感器，拥有 1/1.56 大底，相比 IMX586 进光量提升 63.8%，在夜拍、极速对焦方面的表现格外出色。

真我 GT 大师版搭载 6400 万像素主摄像头，800 万像素超广角镜头以及一颗微距镜头，配备 3200 万超清前置摄像头。真我 GT 大师探索版采用三星 AMOLED 柔性曲面屏，真我 GT 大师版采用三星 AMOLED 全面屏，均支持 120Hz 屏幕刷新率，无论是影音还是游戏都有沉浸式的视觉体验。真我 GT 大师探索版触控报点率达到 480Hz，游戏模式下触控反应更灵敏，跟手效果更好。得益于行业最领先的 COP 封装工艺，真我 GT 大师探索版在拥有微曲面屏与 3D 立体曲面机身的同时，还实现了极窄边框的设计，为用户提供了更为精致的观感和舒适顺滑的手感。

真我 GT 大师探索版采用高通骁龙 870 旗舰处理器，拥有最高 12GB 超大运行内存以及最高 256GB 超大储存空间，凭借先进的 DRE 动态运存拓展技术可以实现最大 7G 的拓展运存。真我 GT 大师版采用高通骁龙 778G 处理器，拥有 8GB 运行内存以及最高 256GB 超大储存空间，可以实现最大 5G 的拓展运存，提供超级流畅的日常使用表现。

散热方面，真我 GT 大师系列采用五重液冷冰封散热系统，拥有高效 VC 液冷散热，比传统热管散热面积更大，效率更高。石墨、铜、铝合金、硅胶等材质组成的五重散热系统，100% 全覆盖核心发热源，能够大幅降低温度，让手机随时处于高性能状态，满分畅玩大型游戏。

续航方面，真我 GT 大师探索版采用 4500mAh 超大容量电池、65W 智慧闪充的组合，33 分钟即可充至 100%；真我 GT 大师版采用 4300mAh 大容量电池、65W 智慧闪充的组合，使真我 GT 大师系列拥有着更加出色的续航体验。

系统方面，真我 GT 大师系列搭载全新的 realme UI 2.0，自定义创作引擎让 Z 世代的想象力可以发挥得淋漓尽致，从而打造出独一无二的潮玩 realme UI。主题色自定义引擎内置 5 大色系和 10 项单色，供用户把喜欢的潮玩色彩变成系统主题色。

价格方面，realme 真我 GT 大师系列各版本价格分别为：真我 GT 大师探索版 8GB+128GB 原价 2899 元，首销限时立减 100 元， 2799 元；12GB+256GB 原价 3199 元，首销限时立减 100 元，3099 元；真我 GT 大师版 8GB+128GB 2399 元，8GB+256GB 2599 元。