腾讯会议生态朋友圈再扩容，合作伙伴已突破 100 家。7 月 21 日，腾讯会议在北京 InfoComm China 2021 展会宣布了以上数据。展会现场，联合了近 30 家硬件厂商展示 “软硬一体” 的云视频会议解决方案，同时与罗技、MAXHUB、newline、亿联等硬件厂商发布多款腾讯会议 Rooms 专款解决方案。

作为亚太地区规模盛大的专业视听和集成体验解决方案商贸展会， InfoComm China 于 2007 年首次展出，已成为国内每年最备受行业期待的年度技术展会活动之一，本届也是腾讯会议首次独立参展。

开放核心技术和音视频认证，“软硬一体” 共赢百亿视频会议市场

腾讯会议自 2019 年发布以来，一直致力于打造开放协同的云视频会议生态，作为新一代云视频会议室解决方案，腾讯会议 Rooms 则通过融合高清音视频会议、无线投屏、协作白板、集中式管理后台等 “软实力”， 让人与人、人与会议室的交互连接更加高效。

同时，腾讯会议还持续开放核心技术能力和音视频认证，携手行业领先硬件品牌，为大、中、小型会议室以及培训室、个人办公室提供云视频会议解决方案。

今年 7 月初，为了应对收音难、噪声杂等会议室各种复杂声学场景下的开会难题，腾讯会议旗下天籁实验室推出天籁语音模组方案，该方案可实现 12 米超长距离拾音，消除超过 200 种会议噪声，在双讲，回声消除等方面实现突破性升级，已率先应用于腾讯会议 Rooms 专款机型上，并授权开放给腾讯会议 Rooms 专款硬件合作伙伴，为行业降低打造高清、纯净、流畅开会体验的技术门槛。

随着云视频会议成为各行业远程协同的标配，中国视频会议也将进入新一轮增长周期。

IDC 发布的《2020 年 IDC 中国视频会议与协作市场跟踪报告》预测，中国视频会议市场规模在 2024 年将超过 100 亿元人民币，云会议市场占比将近 40%。不做硬件的腾讯会议，也继续发挥 “连接” 的作用，打破硬件会议系统之间的壁垒，共赢视频会议广阔的市场前景。

深入场景，携手合作伙伴打造行业专属解决方案

作为生态开放战略的重要组成部分，腾讯会议基于不同行业的需求，通过开放 API 接口深入业务场景，在医疗、企服、教育等多个领域进行实践落地。

在教育行业，腾讯会议通过输出音视频能力和 API 接口，助力打造腾讯 “三个课堂”，打通了课程安排、课中互动、课后沉淀等教学全流程，推进教育的公平化和智慧化建设。教育行业作为腾讯会议的重要使用场景，腾讯会议已经被众多中小学用于在线教育，为清华大学、复旦大学、南京大学、中山大学、同济大学等 300 所国内知名高校数字化协同提供支持。

在医疗行业，腾讯会议同样在加大技术普惠的力度。例如，为了解决浙江省遂昌县远程医疗、医师培训的需求，腾讯会议开放 API 接口，帮助医院通过 GE 医疗的 “技影随行” 远程影像质控平台进行协同，基层技师只需点击 “预约会议”，就可 “召唤” 专家远程指导或在线设置参数。数据显示，“技影随行” 已经在全国约 20 家县级医院投入使用，把更多优质的医疗资源放到基层去。

目前，腾讯会议 API 不仅被 TAPD、腾讯招聘、Coding 等产品和应用场景深度集成，同时也已经有近万家企业接入腾讯会议 API，结合各行业差异化痛点提供专属会议能力。未来，腾讯会议将持续坚持技术、产品、解决方案创新，为企业提供高效、便捷的云视频会议解决方案，打造互联互通的视频会议生态。