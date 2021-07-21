7 月 21 日下午，由一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 主办的 2021 外贸普惠金融季年会在宁波市泛太平洋酒店隆重召开。

作为 XTransfer 2021 外贸普惠金融季的重头戏，年会以 “小企业，新浪潮——看见 B2B 跨境数字化黄金时代” 为主题，由中国国际贸易促进委员会宁波市委员会指导，上海国际商会、宁波市对外经贸企业协会、宁波市跨境电子商务协会和宁波市鄞州区电子商务协会特别支持，以及宁波世贸通国际贸易有限公司、中基惠通跨境供应链（宁波）股份有限公司、宁波中瑞进出口有限公司、宁波华艺进出口有限公司等多家宁波本地重要外贸企业与服务平台共同协办。本次大会特邀投资方、菲律宾驻沪总领事馆、宁波本地商协会、战略合作伙伴、知名行业专家与近千位中小微外贸企业负责人齐聚一堂，各方围绕 “外贸行业新生态”、“数字化跨境金融创新” 及 “XTransfer 产品与服务” 等方面展开分享与探讨，共同助力中小微外贸企业抓住行业新机遇、看见 B2B 跨境数字化黄金时代。

年会现场，中国国际贸易促进委员会宁波市委员会副会长叶华育受邀出席并作开场致辞。他表示，本次年会主题契合当下国家政策和外贸趋势，为宁波企业创新发展带来了借鉴意义，即转变原先做一般贸易的思路和手段，用好外综服、跨境支付、海外仓等一系列的数字化工具和服务，从而为自己拓宽业务渠道，提升获客效率，降低运营成本。XTransfer 作为一家数字化服务平台，能够推动更多中小微外贸企业扬帆出海。

随后，招商局创投总经理吕克俭作致辞分享。他指出，找到与招商局优势产业协同发展的创新元素、更好地扶持社会上的科技创新企业，这是招商局创投 2018 年选择投资 XTransfer 的初衷所在。XTransfer 提供的数字化支付清算网络及反洗钱风控体系，既能帮助中小微外贸企业提升资金流转效率，更是持续降低金融合规成本的有力保障。

外贸指数报告和新产品相继发布 助力企业实现数字化管理

作为本次年会的硬核亮点，XTransfer 创始人兼 CEO 邓国标在现场发布外贸双指数报告——《中国外贸出口先行指数》和《中国中小外贸企业竞争力指数》。“基于 XTransfer 目前服务的中小外贸企业的外贸收款数据，我们对中小外贸企业的发展趋势与国际竞争力表现再次展开深入研究。借助 ‘双指数’ 报告，中小外贸企业可以洞察未来一定时期内的出口趋势，以及基于全球买家信任度、产品吸引力、出口运营效率等多维度的国际竞争力变化趋势。我们将持续深化行业研究，为中国中小外贸企业的全球展业提供策略依据。” 此外，邓国标正式宣布：截至 2021 年 6 月 30 日，XTransfer 服务外贸企业用户数突破 15 万家。他表示，未来 XTransfer 将坚守初心，坚持普惠理念，拓展业务范围，增加财资管理和融资等服务，通过持续提供专业勤勉的服务获得更多用户的信任与支持。

XTransfer 创始人兼 CEO 邓国标

现场，XTransfer 联合创始人兼 CTO 刘艳芳重磅发布 CRM 客户关系管理应用，定位于专注服务中小微外贸企业，帮助他们实现业务全链路数字化管理，推动以数字化为主导的新外贸时代发展。据刘艳芳介绍， XTransfer CRM 是将产品、客户、商机和交易连接在一起，并提供一系列技术驱动的增值服务，帮助外贸人高效管理外贸业务的服务平台。目前该应用核心功能涵盖 “邮箱绑定、客户管理、商机管理、产品管理、订单管理、子账号管理、名片扫描” 等。XTransfer 坚持普惠理念，基础版 CRM 限时免费，日前已正式上线，会员版则仅收取不到千元的年费，价格不足市面上相似产品的 5%，中小微企业可以毫无压力地使用。XTransfer 通过科技手段使中小微外贸企业快速、无门槛地踏入数字化管理阶段。

XTransfer 联合创始人兼 CTO 刘艳芳

风控是金融的命脉，也是 XTransfer 的核心竞争力。XTransfer 联合创始人兼 CRO 姚伟春以 “B2B 跨境数智化风控” 为主题发表演讲，这也是她首次提出 “数智化风控” 这一概念。她表示，“B2B 跨境数智化风控即基于专属场景下的大数据，定制化智能解决方案。XTransfer 通过智能信息洞察系统和智能决策分析系统识别高风险的欺诈，保障企业用户的账户安全。同时，XTransfer 针对不同行业客户，通过资金流、信息流、物流等不同行为特征进行画像分析并构建全链路关系数据，创新搭建智能风控体系，高效利用大数据进行智能决策。此外，信息安全是 XTransfer 的生命线，目前 XTransfer 已通过’ 国家信息系统安全等级保护三级认证’，这是对非银行机构的最高等级保护认证。”

XTransfer 联合创始人兼 CRO 姚伟春

行业大咖齐聚现场 思维碰撞干货满满

受 XTransfer 邀请，门徒俱乐部创始人丹牛、润米咨询创始人刘润、必途 APP 创始人尤志达三位外贸行业大咖纷纷亮相年会现场，针对中小微外贸企业未来发展进行了深入探讨与干货分享，为中小微外贸企业带来了诸多思考与启发。

集门徒俱乐部掌门人、年订单近亿元的外贸人以及 XTransfer 的忠实客户和亲密合作伙伴多重身份于一身，丹牛在现场带来了以 “数字化时代的跨境客户关系管理” 为主题的精彩分享。他表示，“客户关系管理是以促进客户与外贸企业之间的互动与联系，并最终实现客户和企业共同目标的过程。客户关系管理不是搞关系，而是客户销售管理和客户经营管理相结合，这在任何一家企业都是一项非常重要的工作。”

润米咨询创始人刘润向中小微外贸企业负责人分享 “跨境电商火起来之后如何守住自己的利润”。他通过列举行业实际案例具体分析了效率创新、模式创新、产品创新的三大守住利润的方式，赢得现场掌声连连。作为中国著名商业咨询顾问，刘润通过传递自己的商业认知和行业经验，帮助无数外贸人一路成长走向成功。

润米咨询创始人刘润

此外，作为杰出外贸人代表之一，必途 APP 创始人尤志达围绕 “后疫情时代下的数字出海布局” 发表主题演讲。他认为，疫情加快营销数字化进程，后疫情时代将成为企业弯道超车的绝佳时机。目前线上营销主要包括平台营销、社交营销和内容营销，在各类营销手段加持下将有助于扩大外贸企业流量入口、增加企业信息展示、增强客情维护等。

携手合作伙伴与中小微外贸人 共建外贸服务生态圈

在年会压轴环节，XTransfer 携手运去哪、外贸牛、门徒俱乐部、慧税学苑和必途 APP 举行 “外贸生态+” 战略合作签约仪式，协同行业协会、物流、财税、教育咨询等整个外贸生态合作伙伴，整合资源、发挥各方优势，共同为中小微外贸企业提供优质的全方位综合服务。此外，门徒俱乐部创始人丹牛和必途 APP 创始人尤志达也宣布成为 XTransfer 品牌代言人，将与 XTransfer 形成合力，助推外贸企业实现长足发展。XTransfer 联合创始人兼 CSO 郑凯表示，“XTransfer 未来将携手更多的合作伙伴构建外贸服务生态圈，为中小微企业带来实实在在的商业价值。”

值得一提的是，XTransfer 在 2021 普惠金融季期间特别策划 “2021 宝藏外贸人评选大赛” 活动，并特邀丹牛和尤志达对前十强选手进行了深入细致的决赛主题分享辅导。年会现场 XTransfer 为最终诞生的前十强选手举行了颁奖仪式，十位外贸人都收获了属于自己的荣耀。来自中山市中大正光照明电器有限公司的冠军选手王敏发表获奖感言时坦言，“作为一个深耕外贸行业二十年的外贸老鸟，看到我们的同行和后辈们都在坚持自己的梦想我特别感动。通过参加这次评选活动，我也从其他外贸人身上学到了很多东西，我认为做外贸就是一个不断学习、不断分享的过程。” 据悉，十强选手未来将加入 XTransfer 外贸讲师团，为更多的中小微外贸人分享行业经验，也为外贸行业发展注入新动能。

XTransfer 在本次年会现场还特设了品牌 IP 展区，据了解，该展区旨在与 XTransfer 客户建立更为密切的沟通和互动，并回馈一系列惊喜福利，与中小微外贸企业携手同行，共同助力外贸行业发展。在 IP 展区旁边是十大外贸服务精选展位区，涉及跨境金融、财税、外贸咨询、供应链管理等服务领域，为有需求的外贸企业提供各类方案指导和业务咨询。