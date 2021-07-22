在 7 月 21 日-22 日召开的 “2021 亚马逊云科技中国峰会” 上海站上，亚马逊云科技正式发布 “全球优势 植根本地” 中国战略。通过亚马逊云科技和亚马逊全球的 “5+1+1” 优势，打造中国业务的 “三驾马车”，助力企业上云重塑和云上创新。本次峰会上，亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊首次对外全面阐述了亚马逊云科技的中国战略、如何把 “5+1+1” 优势在中国全面落地，以及亚马逊云科技在人才培养和环境可持续发展方面的目标和计划。多家客户和合作伙伴在主题演讲中分享了上云重塑和云上创新的宝贵经验，包括嘉实财富、洛阳钼业、保时捷中国、安克创新和德勤。亚马逊云科技还宣布与德勤战略合作升级，助力企业业务重塑和数字化创新；以及安克创新全面使用亚马逊云科技，打造全价值链数智化能力。

亚马逊云科技首席执行官 Adam Selipsky 为本次峰会录制了视频，并表示：“亚马逊云科技致力于帮助世界各地的客户开展数字化转型，推动创新，重塑业务，取得成功。我们在中国的承诺亦是如此。”

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示：“如今，很多企业正处在加速上云重塑和云上创新的关键时期。作为全球云计算的开创者和引领者，我们希望通过 ‘全球优势 植根本地’ 的中国战略，赋能客户的重塑和创新，拉动中国业务 ‘三驾马车’ 齐头并进。未来，我们将与客户和亚马逊云科技合作伙伴共创共赢、致远同行，抓住技术变革的无界机遇，促进行业数字化转型，助力数字经济蓬勃发展，并让全社会共同受益！”

亚马逊云科技首次全面介绍 “5+1+1” 全球优势

为深入实践 “全球优势 植根本地” 的中国战略，亚马逊云科技将充分发挥 “5+1+1” 优势，服务三大类客户，包括让使用由光环新网和西云数据运营的中国区域的中国客户享受到全球领先的云科技和服务以更好地深耕本地业务，海外的全球客户通过使用中国区域保持全球 IT 架构和体验的一致性，以及中国客户通过亚马逊云科技的全球基础设施和服务出海走向世界。

“5+1+1” 优势中，“5” 是亚马逊云科技独特的五大全球优势，包括：超过 200 大类广泛而深入的云服务、服务全球 245 个国家和地区的基础设施、引领行业的安全合规理念和实践、过去 15 年服务全球数百万客户的实践、以及来自全球超过 10 万个合作伙伴的解决方案。另外两个 “1” 来自亚马逊的全球资源，一个是亚马逊全球业务体系的强大支撑，包括亚马逊电商、智能物流、智能语音助手、设备和视频等，多方面为客户提供支持全球业务扩展的更多资源和附加值；另一个是亚马逊与生俱来的创新文化和方略，更好地为客户的重塑赋能。

亚马逊云科技中国区域 2021上半年新增功能和服务同比增长 50%

为了让更多中国客户享受到全球广泛而深入的云服务，亚马逊云科技携手光环新网和西云数据不断加速把全球的新服务和新功能落地在北京区域和宁夏区域，上半年新落地服务和功能数量比去年同期增长 50%。

在加速新技术应用方面，亚马逊云科技还 “扶上马 送一程”。针对企业的技能差距和人才短缺的挑战，为客户提供解决方案架构师、快速原型开发团队和专业服务团队以及人工智能实验室、数据实验室、物联网实验室等技术资源，与客户的业务和开发团队一起开发产品原型、进行实施并快速迭代。

德勤中国和亚马逊云科技战略合作升级

2018 年，德勤中国与亚马逊云科技在大中华区达成战略合作。此次德勤中国和亚马逊云科技战略合作升级，双方将结合德勤领先的战略、业务、技术咨询能力和行业深耕与亚马逊云科技在云计算、数据分析、人工智能与机器学习、物联网和安全等领域的先进技术与服务以及全球行业最佳实践，专注于汽车、生命科学、零售快消和金融服务等四大行业展开合作，并联手推出六大种类解决方案，包括：为跨国企业入华提供一站式咨询与落地服务，加速企业迁移上云和现代化应用改造、客户数据平台 (Customer Data Platform)、智能工厂 (Smart Factory Fabric)、基础设施安全服务和云安全托管服务等助力企业客户的数字化转型和持续创新。为了更好的服务中国客户，双方还将通过合作进一步扩充云技术人才储备，德勤中国持续加大投入，将其基于亚马逊云科技的人才队伍增长一倍。

安克创新全面使用亚马逊云科技

亚马逊云科技一直是安克创新首选的云服务提供商。本次峰会上，安克创新分享了其在企业发展过程中，选用亚马逊云科技包括计算、存储、智能湖仓架构以及人工智能与机器学习等广泛而深入的云服务，打造全价值链数智化能力，实现业务高效运营，加速产品创新，以及计划通过代运营、智能客服等优质的服务，赋能更多的企业出海的历程。此外，安克创新还表示将继续加深与亚马逊全球业务体系的深度合作，将更多富有科技魅力的领先产品带向全球消费者。