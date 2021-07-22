据外媒报道，印度在线教育巨头 Byju’s 已经完成对美国在线阅读平台 Epic 的收购，本次收购金额为 5 亿美元，其中支付形式是现金和股份。除此之外，Byju’s 还计划今年在美国市场追加 10 亿美元的投资。

Epic 是一个已成立 7 年的在线阅读平台。主要为 12 岁及以下的儿童提供电子书籍，这些书籍来自数百个著名出版商。从创立以来，Epic 共进行过 4 轮融资，总融资金额大约为 6000 万美元。

Byju’s 作为印度估值最高的初创公司，这次对 Epic 的收购规模仅次于其对印度线下教育辅导机构 Aakash 的收购，后者的收购金额为 10 亿美元。Byju’s 在新闻发布会中表示，此次收购的目的主要在于利用 Epic 200 万的师资规模和 5000 万的用户基础，扩大 Byju’s 在美国的市场份额。而在此之前，该公司曾宣布将通过一对一在线学习平台 “Byju’s Future School” 向英国、美国、澳大利亚和巴西等国际市场进发。

此外，该公司在今年也迎来了收购狂潮。例如，除收购 Aakash 外，Byju’s 还在二月份以 1.5 亿美元的价格收购印度教育同行 Topper，同期以 200 万美元完成对当地在线答疑平台 Scholr 的收购；四月底开启与当地在线教育公司 Great Learning 和 Gradeup 的谈判，并计划以近 4 亿美元的价格对二者进行收购；五月结束了对印度在线辅导平台 Hashlearn 的收购。

编译：付颖