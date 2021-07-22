总部位于亚洲的虚拟活动平台 EventX 现已完成 1000 万美元 B 轮融资，该轮融资由 HTC VIVE 和高成资本（Gaocheng Capital）共同牵头。EventX 已经对中国内地与跨境活动提供支持，已成功与数百家全球大型活动行业公司和品牌合作，包括阿里巴巴、普华永道、GL events、Informa、Reed Exhibition、雅虎、政府部门和大学等。

EventX 独特之处在于可跨越地域，支持大中华区域与亚洲其它地区的活动。通过整合彼此技术和业务优势，组建全新战略联盟，将有助平台开发一系列的独特体验。EventX 的用户增长超过 800%，几年来，在超过 20000 个在线、混合和线下活动中，为超过 500 万的参与者提供满意服务。

高成资本创始合伙人洪婧说：“ 高成资本致力于支持下一代 SaaS 平台解决方案，并锐意将其提升至新的增长水平。EventX 的创新产品、出色的管理团队和高速增长让我们留下深刻印象。 随着疫情可能将持续影响线下展览和贸易展会，EventX 的在线和混合虚拟活动技术处于独特地位，协助不同规模的企业吸引全球客户，并在中国和世界各地扩大联系。”

2019 新冠状病毒疫情极大地限制了旅行和人们在拥挤场所的时间，严重打击了更广泛的活动行业，在疫情爆发之前，该行业每年的价值估计超过 1 万亿美元。而疫情永久性地改变了专业活动类别，也引起了风险投资家的关注，他们将大量资金投入到虚拟活动软件领域。英国一家类似的公司 Hopin 在短短两年内融资 5.65 亿美元，估值 56.5 亿美元，使其成为欧洲有史以来增长最快的初创公司。

EventX 专注于亚洲地区的虚拟混合活动领域。凭借其独特技术，可支持海内外参与者同时于线上开展活动。其将与 HTC VIVE 合作，将 VR 和勘探技术应用到活动 SaaS 产品的核心功能中，加强客户开发能力，重塑虚拟活动体验。作为首次尝试，将 VR 和勘探技术添加到核心功能中，他们发布了一个虚拟活动精简版平台，面向非政府组织、中小企业和初创企业等群体开放。

VIVEPORT 总裁 Joseph Lin 表示： “虚拟现实具有改善世界的力量。在 HTC VIVE，我们致力开发工具，以加速虚拟现实的应用。当中不仅使用我们的虚拟现实设备，还需要使用计算机、平板电脑和智能手机，以进行有效的交流和协作。与 EventX 的战略联盟足以证明 HTC VIVE 的不懈努力，为个人和企业提供会面、社交和学习工具，使人们之间联系更紧密。”

EventX 联合创始人兼首席执行官黄卓琛对建立战略联盟表示： “可以肯定的是，虚拟工作空间和虚拟活动将成为新常态。建立联盟将进一步整合我们的专业知识，以及 HTC VIVE 在 VR 领域的开创性工作。这次合作将使 EventX 提升虚拟及混合活动举办水平，让活动体验更富沉浸度和互动性。作为会展行业的领导者，EventX 将继续探索会展技术的新可能性，推广应用，创造用户需求。”

在本次融资后，EventX 将在产品和工程方面投入巨资，在当前疫情期间引领活动行业的复苏，这不仅将稳定和巩固现有的虚拟活动服务，还将为营销和活动行业开拓新的空间和机会。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。