近日，国内肿瘤精准医疗企业北京吉因加科技有限公司（简称 “吉因加”）宣布完成总金额约 7.5 亿元人民币 C 轮融资，资金已到位。本轮融资由建银国际领投，跟投方包括达晨财智、金茂资本、GGV 纪源资本，另有阿里健康、园丰资本、建信投资、华金投资、BV 百度风投、盛宇投资、隽赐投资、中关村中诺基金、金种子基金、蔚亭资本、创合汇资本等，华兴资本担任独家财务顾问。

吉因加表示，本轮融资将用于进一步推动肿瘤大 Panel 基因检测、肿瘤早筛等产品的创新研发、注册申报和临床服务，以及与肿瘤领域创新药企在新药协同开发上的深度合作。

吉因加成立于 2015 年，是一家深耕肿瘤精准医疗领域的高科技企业。公司在北京、苏州和深圳三地建立了医学检验实验室、医疗器械产业化基地、基因研究院等多个实体机构，依托国产 NGS 测序平台和基因大数据分析平台，打造临床检测服务、医疗器械制造、科技合作服务、肿瘤防治服务四大业务板块，提供肿瘤防治全链条产品和服务。

吉因加是唯一一家同时获批基因测序仪三类医疗器械注册证、肿瘤基因突变检测试剂盒三类医疗器械注册证和肿瘤 NGS 全自动分析软件二类医疗器械注册证的企业，并通过其 “三证齐全” 的国产一体化解决方案服务于国内数十家重点医院，助力院内肿瘤基因全流程检测服务的开展应用；同时，公司针对临床精准用药及全病程监测切实需求，推出满足肿瘤患者个体化治疗需求的 Onco 系列分癌种检测产品，与国内 500 多家重点医院的 1000 多名临床专家建立合作，累计完成肿瘤样本检测超 25 万份，让十多万名肿瘤患者获得更好的生存；药企服务方面，公司目前已与 30 多家国内外一流肿瘤新药研发企业建立合作，提供新药临床试验、伴随诊断开发、上市后研究等全周期服务。早诊早筛方面，公司开发了同时检测基因组变异和甲基化水平的早筛检测技术，针对高危人群前瞻性泛癌种筛查的 PREDICT 多中心临床研究项目已启动临床试验两年，相关早筛试剂盒产品即将进入注册申报阶段。

吉因加 CEO 易鑫博士表示：“感谢本轮投资人对吉因加的认可，也感谢前期所有投资人一路以来对我们的支持。六年来我们一直坚持做好肿瘤基因检测，见证了整个行业的快速发展。基因测序仪的国产化让我们获得很好的成本优势，肿瘤 NGS 检测医疗器械的持续获证让我们夯实资质壁垒，实现合规进院、高性价比检测。这既是行业的发展趋势，也是吉因加一路以来恪守的信念。随着本轮融资的顺利完成，我们将进一步加大研发投入，推动管线中包括肿瘤大 Panel 基因检测、肝癌早筛等更多重磅产品更快完成研发与申报上市等工作，为更多医生与患者提供更好的产品与服务。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。