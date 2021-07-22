国际数据公司（IDC）最新发布的《中国视频云市场跟踪（2020 下半年）》报告显示，2020 下半年中国视频云市场规模达到 38.1 亿美元，同比增长达到 45.7%，其中视频云解决方案市场最为亮眼，调整后下半年同比增长达到 75% 以上。

以下为详细内容：

与上期预测相比，IDC 根据 2020 下半年实际情况，调整了 2020 全年市场规模以及远期预测数据。总体来看，在线音视频互动娱乐、电商平台直播带货、在线教育大小班课等三大场景依然是驱动下半年市场增长的核心动力，但 2020 下半年复工复产复课后，部分场景流量增长放缓；另一方面，广电传媒、医疗、金融等传统行业需求日益明晰，区域视频云服务平台建设步伐加快，成为下半年市场增长的亮点。

根据 IDC 定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云、私有云和混合云基础设施，视频内容分发网络（CDN），以及在视频云基础设施上部署的云平台、应用解决方案。同时，按照视频云应用场景，IDC 将解决方案市场分为直播、点播、音视频通信等。

视频云基础设施市场

2020 下半年，中国视频云基础设施市场规模达到 31.1 亿美元。其中，视频 CDN 市场规模仍高于公有云、私有云与混合云基础设施市场，但公有云、私有云与混合云基础设施市场增长更快，短期内有望超过 CDN 市场规模。视频 CDN 市场中，阿里云、腾讯云、金山云、华为云、百度云合计份额同比大幅提升，达到 54.8% 份额，头部服务商通过优化调度策略、升级基础设施技术体系，进一步提升了带宽复用率，实现了更好的成本控制；在公有云、私有云与混合云基础设施市场中，阿里云、腾讯云、华为云、百度云、金山云合计市场份额与上期相比基本保持一致，为 76.5%；视频公有云市场与公有云市场增长保持一致，但多个区域视频云服务平台项目先后落地有望在短期内进一步拉高视频云基础设施增长速度。

视频云解决方案市场

2020 下半年，中国视频云解决方案市场规模达到 7.0 亿美元。面向视频生产的各类采集编辑方案是本期解决方案市场的增长亮点，面向泛娱乐行业的互动直播、音视频通信仍然是解决方案市场的核心内容，但不同场景增长情况存在差异。总体来看，头部公有云服务商仍然主导这一市场，TOP5 服务商共同占据 63.4% 市场份额。

腾讯视频云全新发布 RT-One 品牌，向下整合 CDN 分发网络、RTC 网络、IM 网络，向上整合移动直播、短视频、TRTC、快直播、IM、小程序插件 SDK，意图提供更好的开发与应用体验；阿里云视频云在直播、点播、RTC、媒体处理、ICE/AI 编辑部等既有产品与解决方案基础上，依托边缘基础设施不断提升技术指标、丰富产品特性，同时，亦在加快产品与方案的融合升级；百度视频云发布智能视频云 3.0，在 AI-Native 架构下提供更全面的平台与场景化解决方案，聚焦互娱、传媒、工业、政府、交通、教育、医疗等垂直行业，提供具备智能化特征的视频分发、感知与训练平台以及云边端一体化的完整 PaaS+解决方案；华为视频云充分利用后发优势，线上线下同步发力，一方面整合边缘节点与分发节点、云计算节点等各类资源，并实现直播、点播、RTC、监控等业务的统一调度，另一方面聚焦区域视频云服务平台建设，充分把握区域文创产业发展机遇；金山云视频云围绕互动、超高清、沉浸式体验三大方向，持续迭代产品与解决方案矩阵，推出 KRTC、RTS、8K+VR 全链路直播解决方案等解决方案，并成功实现商业化。

IDC 中国行业云服务研究经理魏云峰表示，2020 年，疫情严格的限制措施为中国视频云市场带来了 5 年来的第二次增长高潮；同时，下一个增长高潮也已在酝酿之中。既有视频场景向高清化、交互式、沉浸式演进；也有非视频场景向视频化演进。两大动力将驱动视频云市场持续高速增长，甚至创造出全新的 “超视频化时代”。在高清化、交互式、沉浸式赛道上，头部服务商或加快前沿视频技术研发与迭代，或拓宽自身解决方案、丰富产品矩阵，意在风口到来的第一时间提供最完整、最优质的解决方案。在非视频场景转化赛道上，图文类互联网社区和传统行业客户视频化需求已经成为当下关注焦点，而降低开发技术门槛、提供一套 SDK 即可覆盖直播/连麦/推流的视频云解决方案，亦成为头部服务商的共同选择。