2021 年 7 月，金融科技领域创业公司宽拓科技宣布完成新一轮亿元级 B 轮融资。此次融资由海隆软件领投、投控东海跟投。此前，宽拓科技已获得领沨资本、将门创投、招银国际等专业投资机构的投资。本轮融资宽拓科技将持续投入资源深耕资本市场金融科技赛道，进一步巩固其技术和产品的优势，开拓新的产品线，同时在销售、交付以及生态合作上，构建更完整的经营体系，为更多行业客户提供贴身、全面、敏捷的综合解决方案。

宽拓科技成立于 2014 年，总部在北京，设立了深圳、上海、杭州分公司，在美国湾区设有研发团队。公司主要是由金融业务专家和技术专家共同发起成立。宽拓科技创始人兼 CEO 陈明涌表示：“金融科技助力资本市场完成产业升级任重道远，宽拓很感激能与行业里优秀的机构和客户合作，感谢大家给予宽拓不断成长的机会，也很感激投资人的一路支持、让宽拓能坚持做难而正确的事。”

宽拓科技的核心产品投研一体化资管平台 Avatar，是行业内最早以 “乐高积木” 的产品思维和微服务架构来打造的创新资管平台，在自主研发的具有实时事件驱动能力的实时投资簿记系统 IBOR 的支撑下，发挥模块化、组件化的产品特点，可以逐层、逐个服务的方式来为客户输出能力，也能充分满足客户根据场景个性化定制应用和敏捷交付的需求。

Avatar 主要面向资管机构，包括公募、私募、券商、保险、银行、信托等，提供投研一体化平台建设解决方案和实施落地服务，其完备的技术性能和创新的产品理念，得到行业多家资管头部机构的认可，并建立长期合作关系。

Avatar 乐高积木式的产品设计，在实际部署中具有先天的优势。其中小型的业务模块甚至只需要一周的交付周期，而细化的模块设计也方便客户按需订制。宽拓科技正在成立专业的交付中心，在未来一两年将达到三百到四百人的规模，对于不同类型不同需求的客户，以个性化服务的模式助力客户建立和升级投研平台。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。