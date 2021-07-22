河南暴雨持续牵动人心，一方有难八方支援。腾讯医典、腾讯健康联合全国各地医生 24 小时在线，为河南地区用户免费提供在线咨询服务。用户通过腾讯医典、腾讯健康小程序首页相关区域或搜索 “洪水自救义诊” 尽可进入。

目前义诊专区医生涵盖急救/重症科、骨科、皮肤科、全科、外科、感染科、儿科、消化科等多个不同科室，不仅可为受洪水袭击的居民远程提供救治指导，同时也为洪灾被困、无法前往医院的慢性病患者，提供在线咨询、用药指导、心理咨询等服务。用户提供相关症状等信息，医生助手实时在线响应，并安排相应科室医生进行咨询。

此外，专区中还包含多篇深度科普文章、图文及视频内容，提供暴雨自救指南、洪水后防腹泻、溺水自救、高发传染病预防等知识，助力居民提高自救喝防护能力。

河南地区用户可通过以下方式进入专区，进行在线咨询或查阅科普。

通过微信-我-支付-医疗健康，点击 “河南援灾|在线免费义诊” 进入

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与此同时，该义诊专区还在 QQ 浏览器、微信搜一搜等多个平台开通入口。

腾讯方面表示，更多医疗救助项目页正在紧急上线中。