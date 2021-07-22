7 月 22 日，生命科学临床研究云平台上海耀乘健康科技有限公司（简称 “耀乘健康科技”）于近日正式完成亿元级 A 轮融资，本轮领投方为上海人工智能产业投资基金（简称 “上海 AI 基金”），跟投方包括：光速中国（种子轮投资人）、汉康资本（种子轮投资人）、联想之星、春华创投。

耀乘健康科技正式成立于 2020 年 8 月初，专注于生命科学临床研究的信息化与智能化 SaaS 平台，团队成员主要来自 Google、Verily、Splunk、Medidata、Veeva、药明康德等相关领域企业。该公司于 2021 年 5 月正式上线 AuroraPrime 临床研究平台，目前已获得多家知名生命科学创新企业的青睐。不同于现有的其它临床研究系统，AuroraPrime 平台内置了临床逻辑引擎作为统一的底层基础，其多个功能模块间彼此自然、高效地互联互通，使得信息能跨越不同的维度，提升试验设计和执行的效率，掌握实时状态，优化协同，降低成本。

耀乘健康科技董事长兼联席 CEO 徐鹏程先生表示：“耀乘健康科技虽然还是一家刚刚成立一年的新兴企业，但就团队人员配备来看，无论是计算机技术相关，还是生命科学临床相关，我们团队的阵容是非常专业和完备的。从产品和技术规划角度，我们从一开始就在着力打造坚实、灵活、智能的底层技术架构，以支持我们带来更加面向未来的产品设计及技术应用。本轮融资后，基于目前的市场规划和人员配置，耀乘健康科技会继续专注于技术赋能，持续在临床试验领域落实前沿技术，在合规前提下，以更加智能化、可便捷应用的临床研究工具，支持 CRO 和申办方在生命科学创新领域的探索与实践，搭建服务于生命科学临床研究，全方位、多功能、高智能、全球性的 SaaS 平台，辐射生命科学研发全链路。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。