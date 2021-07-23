近日，自动驾驶解决方案商天瞳威视（CalmCar）正式完成 C 轮融资，融资额约 1.5 亿美元，计划在 2022 年内正式启动 IPO 进程。

本次 C 轮融资由采埃孚集团领投，龙石资本，东建国际，中源资本，中科先进基金，VinFast，达武创投，联通资本，联通中金等多家战略机构跟投。

天瞳威视表示，本次融资后将全面扩大 L2-L4 等级高低速自动驾驶系统软硬件前装量产产能，服务于全球化的客户需求，于 2022 年在整车制造商的车型上实现量产。同时，该公司正在打造上海技术中心，扩展人才储备强化自动驾驶领域前沿技术研发，并加速各地研发中心、工程实施中心及数据中心的建立等。

天瞳威视成立于 2016 年 3 月，致力于研发以 AI 嵌入式视觉系统为基础的多领域应用方案，产品已经应用于自动驾驶、机器人、工业视觉、智慧交通与智能安防等领域，研发中心位于天津、北京、底特律，核心研发工程师 150 余人。

该公司的核心竞争力是将自主开发和优化的深度学习模型配合机器视觉算法优化到成熟的芯片，包括英伟达、恩智浦、赛灵思 FPGA、德州仪器、华为海思，CalmCar 提供跨多平台的主动感知工程应用解决方案，拥有自主 ECU 平台，更紧密地与 Tier1 和 OEM 配合，实现人工智能率先落地。

其核心产品是 360 度环绕感知和驾驶员监控系统；天瞳威视不仅深耕视觉，并且形成视觉与毫米波、视觉与激光雷达、视觉与超声雷达的融合解决方案，公司定位人工智能软硬件供应商和智能驾驶主动感知集成解决方案商，同时发力感知延长线上的功能，包括决策和控制，目前已经与多个厂商合作量产高速道路自动驾驶、自主泊车、代客泊车产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。