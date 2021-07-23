根据 Canalys 发布的最新数据，由于第二波新冠疫情抑制了需求，印度市场的智能手机出货量在 2021 年第二季度环比下降 13% 至 3240 万台。由于去年同期当地封锁隔离两个月，同比出货则上升 87%。小米依然是市场领导者，出货量达 950 万台，占 29% 的份额。三星排名第二，出货量为 550 万台，占比 17%。Vivo 以 540 万台的出货量排名第三， Realme 超过 Oppo 升至第四，出货量为 490 万台，而 Oppo 的出货量为 380 万台。

以下是详细内容：

由于第二波新冠疫情抑制了需求，印度市场的智能手机出货量在 2021 年第二季度环比下降 13% 至 3240 万台。由于去年同期当地封锁隔离两个月，同比出货则上升 87%。小米依然是市场领导者，出货量达 950 万台，占 29% 的份额。三星排名第二，出货量为 550 万台，占比 17%。Vivo 以 540 万台的出货量排名第三， Realme 超过 Oppo 升至第四，出货量为 490 万台，而 Oppo 的出货量为 380 万台。

新冠病例数量激增导致区域出行限制和经济影响，从而制约了消费者的可支配收入。

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 说：“随着新的新冠病毒变种出现并迅速肆虐开来，第二波疫情让印度猝不及防。这无异向智能手机厂商敲响了警钟，体现出了线上渠道和线下渠道双管齐下的重要性。印度市场的智能手机厂商原以为新冠疫情不会卷土重来，有几家厂商本计划投入线下店的基础设施以及与第三方线下渠道拓展合作关系。但这些战略很快再次被迫转向线上。”

线上渠道取得成功的品牌在第二季度的增长势头最强劲。Canalys 研究分析师 Jash Shah 说：“尽管整体呈环比下降之势，但小米的线上业务实际上有所增长，这主要归功于红米 Note 10 系列。Realme 的线上业务也蓬勃发展，Narzo 30 系列产品贡献最大。Realme 在其” 品牌促销日 “期间利用降价措施超越 Oppo。Oppo 在 5 月也开设了其线上官方旗舰店。虽然线上直营渠道在收入水平上可能短期内未必追得上第三方零售渠道，但直营渠道可以帮助 Oppo 开展更有效的产品营销，并增加交叉销售机会。”

此外，由于几个关键地区的疫苗接种计划推进提振了消费者信心，到第二季度末市场确实出现了复苏的迹象。

Chaurasia 说：“印度市场在 2021 年下半年将迎来反弹，这得益于疫苗接种加快推广以及品牌加大促销活动和新品发布。但下半年不会出现像去年那样被压抑的需求激增的一幕。印度仍然面临第三波疫情这个威胁，但随着公众行为和工业运营继续适应新冠疫情形势，第三波疫情的影响应该很小。在零部件供应有限、运费上涨和宏观经济环境严峻的整体环境下，成本上涨将是一个颇具挑战性的问题。短期内，厂商们将承受供应链受扰乱带来的影响，对涨价持保守谨慎的态度。但是由于诸品牌希望将有限的产品供应优先分配到利润率更佳的市场，零部件短缺也带来了另一个风险：印度市场供应优先级会下降。”