康宁公司宣布推出其抗刮擦、耐用玻璃复合材料康宁大猩猩玻璃 DX 和康宁大猩猩玻璃 DX+的一项新应用类别。将该技术应用于移动设备的摄像头上时，能优化镜头的光学性能、抗刮擦性能和耐用性，以实现专业级别的图像捕捉。

2010 年至今，全球每年的照片拍摄数量已从 3500 亿张增加到 1. 4 万亿张。此外，移动设备的摄像头性能也通常被认为是影响消费者购买决策的最重要的因素之一。

对于移动设备的摄像头来说，想要在各种光线条件下都能打造专业级的图像质量，其关键在于最大限度地捕获环境光，并尽量减少摄像系统内的各种反射。

康宁大猩猩玻璃副总裁兼总经理 Jaymin Amin 表示：“长期以来，传统相机会采用抗反射涂层来提升光的捕捉量。然而，这种涂层通常易于被刮伤，进而影响图像质量。与传统涂层相比，康宁大猩猩玻璃的这种全新玻璃复合材料不仅能提高移动设备摄像头的抗刮擦性和耐用性，还能为此类镜头提供更胜一筹的光学性能。”

为满足消费者对更高质量图像和视频功能的需求，智能手机制造商致力于将长焦镜头、广角镜头和红外线传感器等先进功能都集成到摄像系统中。为实现这些复杂功能，智能手机上摄像头的尺寸和数量不断增加，镜头所占的表面积逐渐增大。由此带来的是，移动设备摄像头在日常使用中出现划痕和损坏可能性的显著增加。

“康宁已经为移动设备摄像头设计出了理想的盖板玻璃解决方案。我们的玻璃复合材料能够帮助摄像头捕捉 98% 的光线，进而增强其各项功能，帮助用户拍摄出高质量的图像和视频。大猩猩玻璃 DX 系列产品具备优异的光学性能和抗刮擦性能。两者相结合，能够为消费者提供极致的体验。”Jaymin Amin 补充道。”

三星将成为首家采用大猩猩玻璃 DX 系列产品作为其手机摄像头盖板玻璃的客户。