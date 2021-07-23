7 月 22 日，Faraday Future（“FF”）宣布已完成了与 Property Solutions Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：PSAC）的合并交易。合并后的公司更名为 “Faraday Future Intelligent Electric Inc.”，并正式在纳斯达克交易所交易。FF 普通股和认股权证的股票代码分别为 “FFIE” 和 “FFIE.WS”。其中，I 代表智能（Intelligent）和互联网（Internet），E 代表生态（Ecosystem）和电动车（Electric）。

FF 成功登陆纳斯达克，共计融资超过 10 亿美元。该公司表示，这为 FF 91 Futurist 的 “按时高品质量产交付、后续产品的开发、持续打造最具竞争优势的产品力”，提供了充足资金和融资平台。

FF 已经在数月前全面启动了 FF 91 Futurist 量产交付的倒计时工作，通过供应商信托项目获得了过百家核心供应商股东支持，汉福德工厂的生产准备工作已经展开，包括用户获取、用户运营、用户服务等业务在内的用户生态体系也已进入高速运转阶段。

此外，FF 将在 9 月 21 日在洛杉矶总部举办投资者日活动，展示 FF 91，并安排试乘试驾。同时，FF 还将向投资者展示其独特的技术和专利组合。此外，FF 会在投资者日披露有关 FF 81 的更多信息、并分享供应链合作的相关进展。投资者还有机会了解到 FF 的生产制造计划和汉福德工厂的进展，包括 FF 91 的产品发布进度和重大里程碑，以及 FF 的用户生态系统战略，包括用户获取、用户运营和价值链共创共享计划。

“登录纳斯达克对于每个创业者来说是值得庆祝的，但我却倍感压力，”FF 创始人兼 CPUO 贾跃亭表示，“拥有无敌产品力的 FF 91 Futurist 是目前全球唯一在产品和技术定位上领先整个行业的车型，我们的首要目标是要把这款车按时高品质地交付到全球塔尖用户手中，实现对传统超奢华汽车品牌的颠覆，尽快达成全球塔尖用户市场行业第一的目标，并随着后续车型的推出，同时成为主流高价值用户市场领军企业之一，这是所有 Futurist Alliance 的共同使命。”