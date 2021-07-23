当我们忙于看到世界各国政府和制造商接受向电动汽车的过渡时，科幻未来的一个方面没有人能够实现：飞行汽车的承诺。现在事实证明，有翼汽车的现实看起来并不像以前那样遥远，不过它的价格会比较昂贵。

五角大楼汽车集团考虑了使空中汽车成为现实所需的各种昂贵元素，包括可伸缩机翼、喷气发动机和大型油箱。结果是，如果可以购买，该车型将比法拉利的 986 马力 SF90 Stadale 混合动力超级跑车更贵。

经计算，估计要价为 686,455 美元；相比之下，2021 SF90 Stradale 在美国的厂商建议零售价为 625,000 美元根据 Fox Business 的一份报告，五角大楼汽车集团的营销主管 Shakeel Hussian 表示，拥有飞行汽车的成本对大多数人来说并不现实，因为它已被确定作为以技术为名片的豪华机器。但他预计成本会随着时间的推移而降低，其轨迹类似于电动汽车。“第一批电动汽车的成本开始很高，慢慢开始变得更加实惠和广泛可用。”

如果您想购买飞行汽车，五角大楼汽车集团会列出他们在估算价格时考虑的一些汽车，包括 AeroMobil、PAL-V、Aska、Moller Skycar 400、Terrafugia 和 SkyDrive ，所有这些都预计会花费你一笔不小的钱。但费用并不止于此，在飞行执照、保险以及停车和燃料之间，车主在拥有所有权的第一年预计要额外支付 69,000 美元，这足以令人信服地得出结论，至少一开始，飞行汽车将只针对少数特权阶层。

所以，你所要做的就是，埋头苦干，等到飞行汽车走向平民的那一天早日到来。