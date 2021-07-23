近日，中国联通北京市分公司（以下简称 “北京联通”）携手华为基于商用网络在 1000 多个站点上开通了超级上行功能，这是全球首个千站级的 5G 超级上行网络，标志着双方在打造一张泛在好用的 5G 网络上务实笃行、深耕细作，也为该技术在产业商业化的道路上迈出了坚实的一步。

2020 年北京联通即率先完成了 5G 超级上行技术的商业网络验证，并于今年 5 月完成了小规模连片商用。经过一段时间的数据监测，网络性能提升符合预期，超级上行用户上行速率整体提升了 10%-40%，边缘用户上行速率提升可达 3 倍。为了让更多用户享受超级上行体验，7 月份北京联通 5 天内在金融街、双井、国贸、通州副中心等多个热点区域大规模快速部署 5G 超级上行，累计超过 1000 站，大幅提升了整网的上行性能。5G 超级上行是北京联通与华为 5G Capital 联合创新项目中的重要创新之一，该技术可以支撑北京联通 5G 网络向高质量发展。其通过 TDD 和 FDD 协同、高低频互补、时域和频域聚合、毫秒级资源调度，充分发挥 TDD 3.5GHz 和 FDD 2.1GHz 的协同优势，显著提升网络上行能力，满足短视频上传、高清直播等业务对高质量上行网络的需求。

北京联通 5G 共建共享工作组组长范利群表示：“在即将到来的冬奥会和冬残会将面临赛会现场极致网络需求，需要室内外、上下行一致体验，5G 超级上行解决方案能很好的应对上行需求。北京联通网络千站级的规模商用，是 5G Capital 项目的又一大创新成果。北京联通将在 5G 网络中持续落地与华为联合创新的成果，把优秀的 5G 技术应用到商用网络中，服务于我们的用户，进一步提升用户感知。”

随着直播经济进入发展快车道，形成贯穿生产、流通、商业以及供应链的庞大产业形态，其对网络上行的用户连接数、速率和时延等都提出了更高的要求。超级上行带来的边缘覆盖的提升使随时随地的户外移动直播成为可能，小区容量的提升将支撑体育比赛、演唱会等热点活动的多人高清直播分享等。北京联通此次超级上行开通千站规模，是未来直播经济走向 “万物可带货、人人能直播” 的重要支撑。

华为 SingleRAN 产品线总裁马洪波表示：“TDD+FDD 的组网形式将是全球网络发展的普遍趋势，TDD 和 FDD 的协同技术是 5G 网络下一步向更高质量发展的关键，5G 超级上行就是其中一项关键技术。华为非常荣幸能够与北京联通合作开通千站级别的超级上行，我们将持续为北京联通 5G 网络高质量的发展护航，也为全球运营商 5G 网络的发展起到示范作用。”