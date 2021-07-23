近日，由美的集团、中国联通和华为联合打造的广东首个 5G+全联接智能制造示范工厂在美的集团厨热事业部广东顺德工厂正式发布，这也是 5G 融合定位解决方案在全球智能工厂业务中首次上线。

美的集团、中国联通和华为三方携手，积极响应国家工信部等十部门联合发布的 5G 应用 “扬帆” 行动计划要求，在美的顺德工厂完成园区 5G+MEC 混合专网建设，将 5G+工业互联网智能制造新模式深度应用于工厂核心生产环节，已落地智能仓储、智能车辆管理、AI 智能监测等多个 5G 应用场景。

在工厂里，高性能 5G 专网支撑着产线的高速运转，AI 大脑监控预测机器人运行动态，机器人手臂整齐划一作业，机器视觉替代人工进行产品质检，AGV 小车零差错将配料运送到位，高精定位系统带来仓储管理账实一致，工人佩戴 AR 设备进行设备检修及远程验货，5G 智能制造取得了实质性的创新成果。

当天，基于 5G 融合定位技术的智能仓储业务也在美的顺德工厂正式发布上线，这是 5G 融合定位技术在全球智能工厂业务中的首次应用，解决了传统仓储物流体系长期面临的人、机、物无法有效跟踪定位、移动场景下工业 Wi-Fi 网络不稳定、多网并行维护困难等问题，赋能仓储物流数字化升级，系统定位达亚米级精度，助力美的集团打造智能仓储管理系统，提升仓储物流效率，有效降低仓储成本。

华为云核心网产品线总裁刘康表示，华为将继续与行业客户、运营商、合作伙伴等深化合作，开展 5G 技术与行业应用结合的研究和部署，以 5G 驱动智能制造升级，助力工业制造数智化转型，推动 5G 应用” 扬帆远航”。