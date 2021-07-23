推想医疗科技股份有限公司（简称：推想医疗）宣布完成 D2 轮融资。D 轮融资总金额近 9 亿元，投资方包括中关村并购母基金、高盛资管、建行建信信托、启峰资本、深圳投控东海投资、橡栎资本、中关村科学城、深圳一村同盛、上海联一、老股东等其他投资人。

推想医疗表示，本次 D 轮融资资金将主要投入到技术解锁、产品研发、团队建设、销售渠道扩张以及国际化进程。

2021 年 7 月，推想医疗还与 GE 医疗中国签署了战略合作协议，未来双方将在业务、战略、研发等层面展开全面、深入合作，携手深耕 AI 医疗生态圈。

推想医疗作为最早一批深耕 AI 医疗领域的创新企业，近期在国际化进程中也取得重大进展，于近日入选联合国全球医药设备采购名录（以下简称 “GDF”），这是我国高科技企业首次入选联合国 GDF，也是全球首批次入选的 AI 产品，标志着我国医疗科技和 AI 领域取得了新突破。据了解，GDF 是由联合国项目事务署（UNOPS）作为组织方牵头，向全球范围内发起的公开招标。

推想医疗科技股份有限公司成立于 2016 年，以 “AI 改善生命健康” 为愿景，致力成为全球领先的人工智能医疗高新科技企业，公司采取 “一横一纵” 和 “国际化” 战略布局打造立体化产品线，全面覆盖重大疾病及感染性疾病，同时利用人工智能和深度学习技术开发多个平台，为客户提供 “筛、诊、治、管、研” 医疗全流程智慧解决方案，包含 AI 辅助预防筛查、AI 辅助诊断、AI 辅助治疗、AI 辅助随访、AI 质控和 AI 科研六大服务板块。作为全球为数不多的拥有美国 FDA、欧盟 CE、日本 PMDA 及中国 NMPA 四大市场准入的 AI 医疗公司，推想医疗已覆盖全球 20 多个国家的 400 多家医疗机构，为政府、医疗机构、医生、患者提供先进的智慧医疗一体化服务。

推想医疗创始人兼董事长陈宽表示：“我们非常荣幸能够一路见证并深度参与到整个 AI 医疗行业的快速发展当中，推想在过去五年，扎扎实实深耕医疗行业，把 AI 实实在在落地到具体医疗场景中，帮助医生，造福患者，节约成本，我相信这也是推想医疗持续受到政府、行业、市场、投资人及整个生态圈关注和支持的重要原因之一。未来，我们会继续坚守创新精神，保持初心，以开放、合作、共赢的积极心态持续深度参与到智慧医疗一体化进程的建设中来，让优质医疗资源，在最需要的时候，走进全世界的千家万户。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。