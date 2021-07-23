根据 Sensor Tower 公布的最新商店情报数据，2021 年 Q2 日本手游市场总收入为 45.8 亿美元，同比增长 7.3%。本期依然有 29 款中国手游入围日本畅销榜 Top 100，共吸金超过 8.5 亿美元，拿下 25% 的市场份额。详细数据如下：

日本手游市场规模

在经历过去一年的高速增长后，今年 Q2 日本手游市场整体收入回落至 45.8 亿美元，但仍比去年同期增长 7.3%。其中，黄金周是历年手游消费旺季，今年也不例外。5 月 1 日当天，日本手游市场收入达 1.38 亿美元，是今年日流水排名第 2 的纪录，仅次于 1 月 1 日新年。平台方面，iOS 收入占比为 57.8%，Google Play 收入占比为 42.2%。

虽然手游大盘收入回落，加上《赛马娘》、《二之国: 交错世界》等新品提升市场头部竞争门槛，但中国厂商表现稳定。本期仍有 29 款中国手游入围日本畅销榜 Top 100，合计吸金 8.5 亿美元，相较 2019 年 Q2 增长了 118%，占 Top 100 总收入的 25%。

Q2 日本手游市场下载量表现平稳，但比去年 Q2 疫情期间下载量高峰相比，减少 22.4% 至 1.77 亿次。平台方面，来自 App Store 的下载量占 58%，Google Play 占 42%。

日本市场热门手游

2 月上市的二次元手游《赛马娘》在 Q2 预估收入达到 3.7 亿美元，打破《怪物弹珠》长久以来对榜首位置的垄断，后者以将近 2 亿美元的收入退居第二。

下载量方面，《赛马娘》以近 300 万次下载位列榜首，大幅超越新游《二之国：交错世界》(180 万)。漫改手游《我的英雄学院》于 5 月中旬上市，位列榜单第 5 名。

尽管日本手游畅销榜头部固化，但从增长量榜单来看则是另一番景象。

2 月上市的《赛马娘》Q2 收入较上个季度增加 2.04 亿美元，成为本期日本市场收入增长最快的手游。收入增长 Top 10 榜单中，共 3 款产品来自中国发行商，分别是三七互娱《末日喧嚣》、乐元素《偶像梦幻祭!!Music》和腾讯《白夜极光》。若将范围扩大至收入增长排名 Top 20，则有 8 款中国手游进入视野，包括灵犀互娱《三国志・战略版》、沐瞳科技《黎明默示录》、37 互娱《江山美人》、哔哩哔哩《黑潮: 深海觉醒》以及祖龙游戏《今三国志》。

中国手游在日本

本期网易《荒野行动》在日本吸金近 1.2 亿美元，重回收入榜榜首。在持续打造 IP 的第 6 年，乐元素《偶像梦幻祭!!Music》收入环比增长 28.5%，同比增长 56.4%，创历史新高。

榜单中增长最快的游戏是三七互娱 SLG+消除手游《末日喧嚣》，本期收入环比增长 302%，空降至第 8 名。

下载榜方面，Magic Tavern《Project Makeover》以近 130 万次下载蝉联榜首。腾讯《白夜极光》、IGG《时光公主》和沐瞳科技《黎明默示录》分列第 5、第 10 和第 20 名。

进入 2021 年，日本手游市场不断为业界带来新的惊喜 ，继 Q1 收入规模创新高之后，本期《赛马娘》收入超越《怪物弹珠》，成为近年来最成功的新游。作为海外第二大手游市场，日本市场正展现出新的机遇，同时成为更多中国厂商收入增长的重要来源。