7 月 21 日，XTransfer 在全国外贸名城宁波盛大举办了 “2021XTransfer 外贸普惠金融季年会”，吹响外贸数字化新浪潮号角。本次大会以 “小企业，新浪潮，看见 B2B 跨境数字化黄金时代” 为主题，吸引了来自全国各地的中小微外贸企业与会。XTransfer 作为本次活动的东道主，除了有声有色地成功举办本次线下年会，也完成了 5 家战略合作伙伴的签约，共同致力于构建外贸服务生态圈，为中小微外贸企业带来实实在在的增长价值。

今年以来，全球经济持续复苏，带动我国外需增加。上半年我国出口 9.85 万亿元，增长 28.1%，与 2019 年同期相比增长 23.8%。规模创历史同期最好水平，延续了去年下半年的良好势头，增速较快，为全年外贸量稳质升奠定了良好基础。民营企业逐渐成为我国外贸第一大经营主体，而占比 60% 出口量的中小微企业是其中不可小觑的中坚力量，规模和增速都可圈可点。发挥了生产经营自主灵活的优势，敏锐捕捉市场机会，迅速响应国内国际市场需求，展现出更足的外贸发展活力和韧性。

在这样的时代与市场背景下，中小微企业得到更高效地服务，专注地做好自己的产品，才能让中国制造用最短的路径和最好的方式走向全世界。XTransfer 秉持普惠金融的初心，提出 “外贸生态+” 的概念，致力于精选外贸生态服务商，为中小微外贸企业提供优质的全方位综合服务。协同行业协会、物流、财税、媒体等整个外贸生态的各种服务，整合资源、形成合力。在今年普惠金融季来临之季，发出了 “外贸生态+” 战略合作伙伴全国招募的号召，得到了各方的关注和支持，与众多外贸界机构建立了深入的战略合作，其中包括：

一、运去哪——高效简洁的一站式国际智慧物流解决方案

“运去哪” 为客户提供包括拖车、报关、仓储、海运、空运订舱、目的港服务在内的国际物流全流程服务，实现了业务的全程在线下单与跟踪。国际物流行业信息化转型，移动端普遍应用，以及国际贸易的新趋势，催生行业的信息化改革发展，运去哪亦应运而生。通过数字化及丰富的技术手段，“运去哪” 迅速成为国内最大的新型跨境供应链物流平台，既能够满足国际物流的复杂性需求，又能够满足每一票订单的精准度要求。参加签约仪式的运去哪 COO 徐杨女士表示，未来将充分探索大家在业务互联、信息互通的可能性，针对外贸客户的需求，实现业务范围和逻辑的闭环，为外贸企业提供符合他们全业务周期内的所有服务，尤其是重点关注服务的标准化和便捷性，真正地为外贸企业打造一个好用、能用的服务生态圈。

二、慧税学苑——出口退税专业服务平台

近 20 年出口退税领域的深耕，慧税云服凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，针对出口中小微企业展开了一系列服务。不仅研发了一款针对出口退税全流程自动化的管理软件小图退税，还推出咨询类的服务产品 “铂金会员”，主要针对出口企业的办税人员提供业务咨询、申报协助、课程培训等方面的服务支持。通过 “外贸生态+” 战略合作，慧税学院的 CEO 王通源先生表示，“未来希望基于我们在出口退税领域的优势，与其他伙伴建立友好沟通，未来寻求更好的合作模式来服务出口中小微企业”。

三、外贸牛——跨境电商独立站营销 SaaS 平台

外贸牛在外贸营销领域已积累了十几年经验，一直专注于谷歌推广。创业的过程中，他们深刻感受到国内外贸人不了解海外市场需求及趋势，投入大量营销费用但收获甚微。基于此，研发了外贸一站式数据驱动品牌外贸牛，目前已服务过万家客户。其产品服务优势在于 SEO+SEM+图片三线引流获得全球曝光，谷歌关键词和年度访客量双重保证增加精准询盘率，运用社交尖端算法技术，主动营销提高转化率。未来，除了加强 SaaS 平台建设完善运营机制，外贸牛还将专注做 SaaS+企业服务+出海相结合的外贸推广模式，并加强于外贸生态+战略合作伙伴间的交流合作，共同助力我国外贸中小微企业拓展海外市场。外贸牛 COO 李立元先生在签约仪式上还表示，希望进一步加强与战略合作伙伴间的交流合作，基于各自企业以及产品优势，真正做到资源整合，构建集营销、服务、物流、财税等于一体的闭环外贸解决方案。帮助更多外贸企业实现数字转型的准备、规划和切实可行的落地方案，构建可持续发展的市场优势和商业竞争力。

四、门徒俱乐部——外贸界 MBA

门徒俱乐部创始人丹牛从 2013 年开始在国际贸易领域做知识分享，8 年时间共计分享了超过 500 万字的干货文章，聚拢了超过 15 万的国际贸易从业者，因此对于绝大多数外贸从业企业和从业人员的痛点理解得非常深刻，那就是由于产品同质化带来的恶性竞争。而成立门徒俱乐部的初心，就是期望能够从产品的维度出发，为外贸企业赋能。这里所说的 “产品”，既包括了为广大中小微企业提供具有市场前景的实物产品，还包括了将产品研发能力赋能给中小微企业的服务，更包括了帮助中小微企业将产品卖出去的举措。在谈到对外贸生态未来进一步发展的建议，丹牛老师用 4 个字概括了下，那就是 “共通共融”。

五、必途——专业的互联网智慧营销平台

必途 APP 创始人尤志达，从事外贸行业 18 年，见证了中国外贸的浮沉。在他看来，以平台和社交为主流的被动营销引领了这个时代，但很多传统外贸从业者获客效率低，老客户利润率也在降低，而野蛮增长的这些年，很多外贸企业忽略了内部管理，组织成长和战略规划，他希望为中国的出口贡献自己的绵薄之力，14 年开始从事外贸培训，这七年间创立的几个培训品牌也广受市场好评。并在今年上线了可以实时了解最新跨境资讯的 APP 必途。加入外贸生态+后，尤志达先生希望未来能够帮助更多的中小微企业在营销破局和团队成长有所突破。

外贸流通源头上来说，营销，交易保障，支付方式，新金融，物流，人才，单独解决某个场景，都不能解决中国外贸企业现状，必须把这些联系到一起，给到外贸企业一个整体解决方案，每个重要的环节都需要专业的机构和服务商来解决这些问题。 本次 2021XTransfer 普惠金融季会上举行的 “外贸生态+” 战略合作伙伴签约仪式，给所有外贸人打了一剂强心针。来自五湖四海的 5 家伙伴先后上台，签订战略合作协议，共同探讨外贸生态的未来，共创新外贸生态下的商业路径。在大屏幕的同步展示下，现场嘉宾及媒体共同见证了这一重要时刻。

这次 “外贸生态+” 战略合作伙伴签约仪式，能够预见到历史性的全球贸易的商业模式的变革，相信外贸生态的建设可以真正重构全球的商业格局，让中小微企业实现全球买全球卖。而这就是互联网给到的机会，是时代给到的能量，是这代外贸人非常难得的可以实现自己价值的人生机会。加油，中国的新外贸人，让大家一起见证新的历史。