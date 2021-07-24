要持续吸引年轻人的目光，让他们为之买单，就需要有一定的设计感。这是手机行业必须要面临的课题，realme 则通过和日本工业设计大师深泽直人合作，再度带来了暑期新品 realme 真我 GT 大师探索版，除了旅行箱配色，还有我们这次看到的晨曦版本。

先来看下这款机子的外观。晨曦版本采用了 Picasus 专利技术，后背有一种柔嫩的感觉，视觉感也很美。转到正面，这是一块三星 Super AMOLED 屏幕，显示效果出色。显然，年轻群体还是很在乎观感的，支持 120Hz 屏幕刷新率，无论是影音还是游戏都有沉浸式的视觉体验。真我 GT 大师探索版触控报点率达到 480Hz，游戏模式下触控反应更灵敏，跟手效果更好。得益于行业最领先的 COP 封装工艺，真我 GT 大师探索版在拥有微曲面屏与 3D 立体曲面机身的同时，还实现了极窄边框的设计，为用户提供了更为精致的观感和舒适顺滑的手感。凭借超感画质引擎和支持 HDR10+认证的加持，真我 GT 大师探索版可以通过算法提升视频分辨率，支持硬件级 SDR 视频转 HDR 视频，实现 HDR 视频画质增强。

再来看下背部的相机模块。真我 GT 大师版搭载 6400 万像素主摄像头，800 万像素超广角镜头以及一颗微距镜头，配备 3200 万超清前置摄像头。真我 GT 大师系列的专业街头摄影模式，具备固定对焦、峰值对焦等多项对焦功能，可以快速对焦，方便抓拍；同时通过 DIS 超清抓拍技术，可以优先检测取景画面是否有运动的人物或物体，自动调整曝光时间，避免拍出模糊的照片，极大的提升了抓拍成片率。

为了达到一键出片的摄影全新高度，真我 GT 大师系列还内置定制街拍、光影强化、人像戏剧化三大滤镜功能。从实际拍摄效果来看，相机的成像速度很快，照片的细节刻画很到位。对于微距来说，也能够产生比较好的虚化背景。光线好的时候，成片线条犀利，白平衡出色，能够形成比较好的质量。在光线暗的情况下，能拍到不错的夜景照片，景物的细节刻画的很到位，对灯管的渲染也符合预期。

系统方面，真我 GT 大师系列搭载全新的 realme UI 2.0，自定义创作引擎让 Z 世代的想象力可以发挥得淋漓尽致，从而打造出独一无二的潮玩 realme UI。主题色自定义引擎内置 5 大色系和 10 项单色，供用户把喜欢的潮玩色彩变成系统主题色。其它方面，也提供了一些人性化的设计，深海隐私保护计划，可以将用户的个人信息 “深藏海底”，内置了 GT 模式，通过系统下拉菜单栏，即可一键开启 GT 模式。

在性能方面，真我 GT 大师版采用高通骁龙 778G 处理器，拥有 8GB 运行内存以及最高 256GB 超大储存空间，可以实现最大 5G 的拓展运存，提供超级流畅的日常使用表现。在游戏的表现方面，还是很流畅的。同时，为了免除电池焦虑，真我 GT 大师版采用 4300mAh 大容量电池、65W 智慧闪充的组合。

总的来说，真我 GT 大师系列在越级设计、越级性能的基础上，又带来 “质感越级” 的综合兼修，是年轻人暑期不错的选择。

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