在行业第一的合作中，Argo AI、Lyft 和福特汽车公司正在合作，将自动驾驶汽车大规模商业化。这种独特的合作汇集了创建可行的自动驾驶服务所需的所有部分，包括支持可扩展业务和为用户提供卓越体验所需的自动驾驶技术、车队和运输网络。

Lyft 联合创始人兼首席执行官洛根·格林说：“这次合作标志着自动驾驶汽车拼图的所有部件首次以这种方式汇集在一起。”“每家公司都带来了其专业领域的规模、知识和能力，这是使自动网约车成为商业现实所必需的。”

作为网络接入协议的一部分，Argo AI 和福特将在 Lyft 网络上部署带有安全司机的福特自动驾驶汽车，乘客将于今年晚些时候在迈阿密开始，从 2022 年开始在奥斯汀开始。随着车辆的部署，Lyft 用户在定义的服务区域内将能够选择福特自动驾驶汽车。这一初始部署阶段将为扩大业务奠定基础，因为各方目前正在努力敲定协议，旨在在未来五年内在 Lyft 网络上部署至少 1000 辆自动驾驶汽车，跨越多个市场。

Argo AI 创始人兼首席执行官布莱恩·塞莱斯基表示：“这种合作很特别，因为我们正在执行一个共同的愿景，以改善我们城市的交通安全、可获得性和可负担性。”“除了 Lyft 为客户提供的链接外，我们将能够共同努力，确定自治服务在哪些方面对社区最有益，并确保我们安全地部署技术。”

该协作旨在使用市场和安全数据来扩展自动驾驶车辆的部署，这些数据有助于定义自动驾驶技术可以安全地为消费者服务。作为协议的一部分，Argo 将使用来自 Lyft 的匿名服务和车队数据，通过专注于在哪里可以建立可持续的业务并通过本地化安全数据验证部署，来克服其他自动驾驶汽车公司面临的挑战。此外，Lyft 将获得 Argo AI 共同股本的 2.5%，作为许可和数据访问协议的一部分，以合作自动驾驶汽车的安全商业化。

福特自动驾驶汽车和移动业务首席执行官斯科特·格里菲斯表示：“Argo 和福特目前正在比任何其他 AV 合作都多的城市进行自动驾驶汽车的商业运营，这一新协议是迈向全面商业运营的关键一步——增加了 Lyft 的世界级交通网络。”“这三家公司都相信，自动驾驶汽车将是更清洁、更安全和更有效的城市交通景观的关键推动力。这是三家充满活力的公司之间重要关系的开始，最终旨在为骑手提供值得信赖的高质量体验，随着时间的推移，在多城市大规模运营中。”

为了支持大规模部署自动驾驶车辆，福特在迈阿密、奥斯汀和华盛顿特区建立了强大的存在。这包括支持商业车队的业务，包括加油、维修和清洁，最终确保为客户提供良好的体验。福特还建立了牢固的社区关系，包括与城市领导人密切合作，提供有价值的移动解决方案，以满足他们的独特需求。