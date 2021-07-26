“虚拟人” 生态公司次世文化于近期完成了 500 万美元 A 轮融资，创世伙伴 CCV 领投，老股东顺为资本跟投。本轮融资将用于团队补强，持续强化虚拟人的支持体系、延展虚拟人相关应用及商业场景落地，以及构建虚拟人 IP 矩阵及生态。

次世引领行业开拓了众多虚拟人的细分应用场景。基于对 Z 世代消费群体特征的深入洞察，次世文化根据团队擅长的虚拟娱乐及应用场景作为互动沟通的切入口，通过跨次元内容、音乐、动画、CG、AI 等形式制作虚拟人，并将其在真实世界有机商业化，打破两者之间的次元壁，给品牌方带来了更具商业价值的数字资产，更通过虚拟人的应用成功融入年轻人的兴趣圈层。

次世之前打造的迪丽热巴虚拟形象 “迪丽冷巴”，黄子韬的虚拟形象 “韬斯曼”，并与欧阳娜娜共同开发了虚拟乐队 “NAND” 等等，引领了当今明星开发虚拟分身的热潮。次世于 2020 年打造推出的国潮超写实虚拟 KOL 翎，更是掀起了国内 “超写实虚拟人” 风潮，迄今为止，翎已经与特斯拉 Tesla、奈雪的茶、Keep、以及 Vogue me 等国内外品牌/媒体达成了深度合作，拓宽了虚拟人的应用场景。无独有偶，次世参与打造的新华社数字航天员 “小铮”、花西子品牌虚拟代言人 “花西子”、爱奇艺旗下虚拟男模 “ASK” 等众多超写实虚拟人标杆 IP 都在不同程度上拓宽了行业对于虚拟人的理解和想象。

同时，次世还打造了国内首个虚拟 DJ“purple”，以及帮 “IDO 珠宝” 等众多品牌打造品牌虚拟形象资产等一系列标杆案例，将虚拟人作为品牌的数字资产加入。而创始人陈燕也表示，下半年，次世将推出包括原创细分领域虚拟人 IP、明星虚拟形象 IP、品牌数字人和功能性虚拟人等超过 10+“虚拟人 IP”，并通过精细运营不断提升旗下虚拟人矩阵的商业价值，为现代消费者提供 “拟人” 的情感价值。

次世创始人陈燕认为，虚拟人行业当下的生产关系是 “技术服务于产品，而产品要应用于场景”，次世在打造虚拟人 IP 的路径一直是坚持发现或者创建场景，之后倒推产品，再集成技术进行最终产品化。但同时陈燕也发现，在国内市场，虚拟人应用场景并没有被完全拉开，还有丰富和庞大的市场待开发，同时这也就意味着，场景没有拉开前，市场上也许并不需要这么多虚拟人，而需要的是细分领域当中的头部虚拟人 IP，因为流量和商业化只会流向头部。同时陈燕也表示，在全球市场，“虚拟人” 赛道都有着非常明确的细分，类似 Lil Miquela 所代表的的 Vhuman（超写实虚拟人），而在国内市场，大家普遍都会用 “虚拟偶像” 来以偏概全代表行业，是局限且并不专业的表述，“虚拟偶像” 只是 “虚拟人” 赛道一个细分领域而已，而次世也很少用 “虚拟偶像” 来描述自己开发的 “虚拟人 IP”。

创世伙伴 CCV 合伙人聂冬辰表示，“继 2018 年独家领投 MetaApp 之后，次世文化是 CCV 在 Metaverse 赛道的又一布局。从用户角度来看，Metaverse 最重要的是要让用户产生身份认同，我们看好次世对虚拟人的理解以及在赛道中的领先性和独特优势，以及他们目前对虚拟人商业落地的应用，未来随着 Metaverse 社交形态的发展，虚拟人的应用前景将更具想象空间。”

次世将于近期发布多条全新战略产品线，当中包含了与国内外人工智能及科技公司、娱乐内容生态公司、生活方式类平台等联手打造，让 “虚拟人” 不只停留在概念阶段，而是像科幻电影《Her》或者《头号玩家》一样，变成真实人类在不久将来的重要生活方式。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。