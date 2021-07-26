据外媒报道，印尼 B2B 电商平台 GudangAda 已成功筹集超 1 亿美元的 B 轮融资。这轮融资由 Asia Partners 和 Falcon Edge 领投，Sequoia Capital India、 Alpha JWC 和 Wavemaker Partners 参投。该公司表示原定融资金额为 7500 万美元，因此本轮融资已超额完成目标。在此之前，GudangAda 曾于去年五月完成规模为 2540 万的 A 轮融资，由 Sequoia Capital India 和 Alpha JWC 参投。

GudangAda 由 Stevensang 在 2019 年成立，通过打造 B2B 电商平台，把制造商、经销商和零售商聚集在一起，处理包括运输在内的所有 B2B 购物流程，降低后者的运营成本。与此同时，用户还能在平台上处理订单、追踪物流和付款。目前，这个平台广布在印尼五百个城市，有五十万个中小企业用户。

GudangAda 将把此次筹集的资金用于扩大其产品种类，现有产品包括快消品、药品、包装、家居用品和文具，并为用户提供 AI 个性化推荐。此外，该平台将与银行合作，后者将为中小企业提供贷款资金。

在创立 GudangAda 前，创始人兼 CEO Stevensang 在快消品和零售行业已有 25 年的从业经验，他表示，十年前，印尼的物流成本是世界之首，影响了整个行业，其中，中小企业最甚。现在，为了降低这一成本，GudangAda 与第三方运输机构和仓库展开合作，使服务遍及整个印尼。除此之外，给负责运输的合作伙伴提供运输和仓库管理系统，让他们在运营过程中可使用数字技术。

编译：付颖