「心咚科技 HeartDub」已完成天使+轮融资，本轮融资由合鲸资本与 ZOOM 投资人投资。本轮融资将主要用于产品研发、拓展场景化应用与构建产业生态。

心咚科技于 2014 年在美国西雅图成立，专注于时尚产业的数字化升级，并于 2018 年进入中国市场。成立之初，心咚科技就专注于收集各种材料的基础科学数据，并通过 HPC 高性能计算集群进行计算模拟，沉淀了海量的 “数字资产”。其核心产品为 Heartdub One 全链路数字化平台，其中包含 Pattern（花型）、Fabric（面料）等多款软件。

心咚科技的盈利模式以 SaaS 订阅付费为主，其主要服务的对象是 B 端客户，客单价数万元至数十万元不等。心咚科技通过解析、模拟、计算、存储能力，将技术与不同应用场景结合，提供个性化服务与数据服务；其操作系统简易上手，能够实现面料研发、成衣制作和展示，从而优化交易结构、设计研发和销售流程，进一步的降本、增效。

心咚科技的 CTO 李若毫表示，心咚的技术壁垒在于其物理引擎（Heartdub Materials），让真实的材质能够被高精度地还原，并能解决在复杂环境下多个物体之间的物理关系。当前，心咚科技的数据品类覆盖率已达到 75% 以上，无需反复建模，便可实现模型的自动生成与物理特性的相互匹配，并支持进一步跨行业使用。

现阶段，心咚科技的商业模式主要面向 B 端客户，以 SaaS 形式收费客单价年费大约在 1 万到 20 万人民币不等，原材料厂将其研发的产品上传至软件，品牌方在线自行操作材质、花型以及款式的搭配，由虚拟模特展示面料花型款式的上身的效果，再基于效果辅助做出采购决策； 帮助品牌方把已有的传统服装数字化转化，合作单套服装设计费数万元不等。

心咚科技的销售渠道可分为直销、和渠道代理两种。目前，心咚科技已经开放了海外的渠道代理，并且在日本和美国建立了合作渠道，正在与众多海外品牌商沟通数亿元的合作机会。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。