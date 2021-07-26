7 月 23 日，华康保险代理有限公司（以下简称 “华康保代”）与百保君在上海外滩签署战略合作协议。双方将发挥各自优势，就代理人获客、转化、个人形象打造等方面，展开长期、全方位的合作。华康集团、华康保代及百保君相关负责人出席战略合作仪式并签署协议。

本次战略合作百保君还将为保险机构互联网获客转化经营成本的降低，运营效率的提升找到行之有效的新模式。

“从 2020 年起，华康保代就定下战略目标，致力于发展线上线下融合，为此，华康保代与百保君签署战略合作协议，各种举措都在加速其在线上线下融合的发展，实现持续深耕保险产业链价值，打造快速发展的保险产业生态圈。” 华康保代总经理助理、多元一部总经理刘耀聪表示。

华康保险代理有限公司作为国内知名的老牌保险中介企业，不但担负起华康集团 2+1 的保险闭环产业链中的重要一环，还是保险行业中介转型的生力军。随着互联网保险的蓬勃发展及保险行业的数字化转型，华康保代在保险销售 O2O 领域一直在持续探索。

“百保君作为保险服务搜索引擎，本质是为用户、保险公司、保险代理人提供优质的撮合匹配服务，此次和华康保代的合作，百保君将通过直接链接互联网保险用户和精准定位用户需求，拓宽代理人获客渠道，提升转化效率。同时，我们还将在头部移动互联网平台为优质代理人建立个人品牌形象。” 百保君 CSO 李毅表示。

上月初，保险服务搜索引擎百保君完成数千万天使轮融资，保险顾问 O2O 服务模式是百保君业务的重要组成部分，此次战略合作的达成，将成为百保君在打造代理人 O2O 咨询服务新模式上的里程碑。