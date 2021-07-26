近日，新纽科技（9600.HK）对外宣布与中国电子旗下普华基础软件及华为华鲲振宇达成战略合作意向，共同签署了《新纽人工智能一体机三方战略合作协议》。

咨询机构 Forrester 相关调查结果表明，自新冠疫情以来，已有 48% 的组织持续加大对 RPA 的投资，来实现数字化转型。根据艾瑞咨询发布的《2020 年中国 RPA 行业研究报告》中也显示，RPA 市场现处于蓝海阶段，有较大增长空间，预计未来 3 年增速将持续维持在 70% 以上。

作为服务器年产量数十万台的华为，及中电科旗下的应用系统领军企业普华基础软件，此次与新纽科技牵手共同布局人工智能一体机领域，一方面是基于新纽科技多年在创新科技研发上的投入积累以及在金融、医疗等行业的深耕，让其在人工智能技术核心优势凸显，达成战略合作可实现从应用产品，操作系统再到硬件设施的一体融合创新的贯穿落地。另一方面，不仅从产业发展角度可切实做到践行国内信创建设布局的作用，还为三家行业龙头企业未来增强自身兼容性、构建各自生态体系奠定了先行基础。

新纽科技表示，希望通过推进如 “新纽人工智能一体机” 等 RPA 产品的落地，来实现人工智能技术在更多行业，更广适用范围的商业应用实践。从而弥补市场中主流 RPA 产品只能服务于如金融机构总行等中大型组织，无法及时对如金融机构分支行这类小微型组织服务响应的短板，并最终为有效推动中国经济发展提供新纽科技数字化创新的一份力量。