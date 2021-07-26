近年来，随着民众的医疗健康需求 “觉醒”， 我国医疗健康险迎来爆发风口，许多保险公司都瞄准健康险增量市场，银保监会最新披露的行业保费数据显示，今年前 5 个月，健康险保费收入达 4427 亿元，同比增长 12.7%，高于行业总保费同比增速（5.5%），预计到 2025 年，健康险市场规模将超过 2 万亿元。

同样奔跑在健康险赛道的还有保险科技公司。据 36 氪统计，近 5 年来，健康险领域至少有 50 家以上的公司获得融资，上百亿资金投入其中，行业融资时间间隔和融资金额的记录频频被刷新。总体来看，资本青睐的公司主要分三类，产品创新、营销渠道创新、服务创新，其中这一批提供保险科技服务的互联网创业公司的兴起，为保险这个传统行业不断注入新的生机，暖哇科技是其中最具代表性的公司之一。

2020 年 2 月，暖哇科技宣布完成亿元 A 轮融资，由龙湖资本领投，光源成长基金跟投，红杉中国增持，光源资本担任独家财务顾问。之后的一年间，暖哇科技持续丰富医疗数据生态，着重从健康险风控能力、系统能力、服务能力三方面进行提升，目前，已将产品和服务升级至 3.0 版本，通过数据中台和业务中台技术驱动，为保险公司提供多元化、全栈式科技解决方案。

记者获悉，近一个月来，暖哇科技就与现代保险、安盛保险、中国人保、中国大地、亚太保险等多家公司达成合作。

在保险公司拥抱健康险机遇的过程中，面临多渠道获客、数字化经营、智能风控系统科技能力建设等多重挑战。在暖哇科技 CEO 卢旻看来，从来没有这样一类保险产品在互联网化过程中会对科技产生这么强的需要，可以说科技和生态能力的强弱正在对健康险业务发展产生决定性作用。

四大解决方案赋能保险转型

据了解，暖哇科技的定位即基于自身的数字科技能力和丰富的健康险业务经验，帮助有需要的保险公司构建互联网健康险业务的基础能力，并助力其实现业务高质量快速增长。目前，暖哇科技可为保险公司提供四大解决方案：

全栈式解决方案：依托大数据、NLP 等技术精准定位人群并触达获客，同时提供客户运营、理赔风控等端到端服务。 客户经营解决方案：通过智能用户管理系统对保险公司的新/存量用户进行深度运营，提高用户 LTV。 理赔运营、风控解决方案：基于医疗数据生态，将人工智能、大数据、区块链、语义识别等技术进行应用，通过暖哇科技全周期风控数据及智能风控系统为保险公司提供智能化核保、理赔及调查服务。 意健险核心系统解决方案：助力保险公司打造新一代核心系统，支持从渠道对接出单到理赔支付的意健险的完整业务链条，可以通过灵活高效的配置实现多元化对接，完成产品的快速上线。

今年 7 月，暖哇科技为财险合作伙伴打造的新一代意健险核心系统，从需求到上线仅 2 个月时间，创造行业核心系统迭代的速度纪录。

三大底层能力支撑全栈式服务

成立至今，暖哇科技已为超过 45 家保险公司提供健康险科技服务，与多家保司达成深度战略合作，覆盖其从业务增长到风控、运营、科技的全业务链条，当之无愧成为细分市场的佼佼者。而支撑这一成绩的是暖哇科技赋能 “三板斧”：

数据能力：在充分合法授权的基础上，暖哇科技构建了全面医疗数据网络，网络搭建后采用 OCR 技术识别录入病例数据，将原始数据标准化并清洗脏数据，提炼出标签与医疗术语标准库，从而打造完善的底层医疗知识图谱，数据规模超过 2600 万条，覆盖全国 38.8% 的医疗网络数据，所有健康保险场景的疾病、药品、诊疗、材料、手术、检验检查等基础库。

风控能力：基于以上数据积累，暖哇科技拥有帮助保司搭建作业平台的专业能力，实现理赔数字化与降本增效，为合作保司月均减损超千万。在核保核赔应用中，实现疾病数据 95% 自动映射率、98% 以上准确率。

数字化用户经营能力：依托暖哇科技自建的 CDP 数据平台，覆盖超过 500 万的数字化用户可为保险公司实现全渠道数据融合，并通过智能决策平台，帮助合作伙伴形成最适合自身发展的获客及交叉销售方案，相比流量渠道获客，有助于保险公司进行长期客户经营。

去年以来，监管层面也对保险业数字化转型的要求不断升级，在政策环境的积极推动下，行业科技化动力充足，“科技化、线上化、数字化” 驱动保险业进入新一轮发展，已成为行业共识。

卢旻表示，暖哇科技从成立之初就以科技赋能保险行业为使命，以助力合作伙伴持续、健康地增长为目标，希望未来与更多伙伴携手，为行业创造价值、为客户提供有温度的服务。