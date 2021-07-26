近日，边缘计算操作系统研发公司中科海微完成数千万元 A 轮融资，本轮融资由招商局资本、华映资本共同投资。中科海微 CEO 李栋表示，此次资金将主要用于产品研发、垂直行业解决方案开发以及市场拓展 。

中科海微是一家自主可控的边缘计算系统提供商，专注物联网和边缘计算领域，由中科院计算所孵化。中科海微专注物联网和边缘计算领域，其以自主研发的 “Seaway 海微” 操作系统为枢纽，已逐步形成从行业级实时智能解决方案，到 “端-边-云” 一体化部署，从而实现一系列完整的边缘计算和智能物联生态 “中国方案”。

目前，在 “Seaway 海微” 操作系统的基础上，中科海微已经研发了一系列低功耗低成本的边缘应用解决方案，主要包括实时安防、工业互联网、穿戴健康、国防等四大领域。

目前，中科海微已经成为相关行业企业的合作伙伴，2020 年营收总额增长率超 100%。该公司业务分布全国，在北京、天津、郑州、杭州、温州、深圳等地设有办事处。

中科海微的边缘计算产品栈具有支持高级语言应用开发、支持端侧自然交互 NUI、支持南北向和东西向的算力路由，支持异构多处理器的混合计算架构等多项核心技术，可实现算法任务的跨设备执行、端侧设备动态功耗优化、端边云多设备的算力池化和测调等边缘计算基础功能。因此，基于 Seaway 边缘计算系统的应用在功耗、成本和高可用方面均具有一定竞争优势。

成立 2 年多来，中科海微已经获得各类知识产权 40 余项，获得国家高新技术企业资质、中关村高新技术企业资质、获得工信部双软认证等众多权威认证。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。