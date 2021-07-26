近日，DevSecOps 开发安全平台型公司思客云（北京）软件技术有限公司（下称 “思客云”）宣布完成数千万元人民币天使轮融资，本轮融资由领航新界资本投资，由格物资本担任独家财务顾问。本轮资金将主要用于进一步完善源代码安全产品，构建开发安全平台。

据了解，思客云是国内少有的几家拥有完全自主知识产权的源代码安全检测方案提供商之一，除了源码检测产品，其 “找八哥” 产品系列还包括开源组件，源代码防泄露等九条细分产品，助力企业构建开发安全平台。创始团队来自全球最早的源代码检测企业 Fortify、知名安全公司及世界 500 强企业，拥有超过 15 年网络安全产品市场及技术经验。

思客云 CEO 陈俊桥表示，本轮融资将主要用于研发方面的布局，据悉，继” 找八哥” 产品系列之后，公司还将继续投入更新一级，更新理念的” 软猬甲 “应用安全产品系列的开发，融合 AI 技术提升挖掘漏洞能力。

格物资本合伙人邸海明表示，思客云团队是国内最早一批专注源代码检测领域的技术专家和市场人才，产品已获得众多央企及证券金融业客户认可，开发安全未来将成为信息安全领域的重要赛道之一，看好思客云成为开发安全领域的平台型公司。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。