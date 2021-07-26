滬港中科国际生物科技有限公司（以下简称 “滬港中科”）日前宣布完成 1 亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由启明创投领投，济时资本跟投。本轮融资资金将主要用于实验室建设、高端人才引进和业务拓展等。

滬港中科是一家以生物医药和医疗器械的临床前研究评价服务为主要业务内容，提供包含药理药效研究、药物代谢动力学研究和安全性评价研究等服务的一站式研发服务平台，总部位于中国香港。

多项鼓励政策落地，催生新生药械企业发展。但由于初创企业在发展初期面临资金匮乏、内部资源有限等问题，大多初创企业将部分研发工作外包给第三方，这也催化了中国 CRO 企业快速成长。根据全国医药技术市场协会的统计数据，2016 年-2020 年，中国 CRO 市场规模从 465 亿元迅速增长到 975 亿元，年均复合增长率达到 20.3%，预计 2021 年中国 CRO 行业将进一步扩大至 1165 亿元。

临床前研究评价机构是基础研究向成果转化过程中的重要一环，滬港中科团队核心成员 20 年来与国内顶级高校、科研院所紧密合作，主持并参加国家科技重大专项 “重大新药创制” 的 “十一五”、“十二五”、 “十三五” 研究课题十余项，积累了丰富的基础研究转化经验。滬港中科是国内外高校、科研院所优质的战略合作伙伴。

滬港中科拥有强大的科学能力和高超的质量保证水平。该公司分别在香港科技园、广东省深圳市坪山区、江苏省苏州工业园区三地都建有独立实验室，同时也在积极布局供应链建设，以满足不同地区不同客户对于药、械研发的多层次、多方位的要求。

目前滬港中科在苏州工业园的药物临床前评价服务实验室已投入运行，在香港科技园的药物评价实验室（香港唯一一家药物临床前安全性评价机构）、深圳坪山的新药与医疗器械评价实验室等将于今年下半年正式开始运行。

滬港中科创始人兼 CEO 李明博士表示：“中国目前处于快速发展阶段，科研人才的储备和技术的储备往往落后于企业的发展需求。从目前的发展阶段来看，能够提供一站式服务的 CRO 企业往往更能获得初创药企的青睐。滬港中科具备该领域 ‘整建制’ 的资深业务团队，希望通过发挥团队 20 年来在药物临床前评价中积累的能力和经验，支持国内外药、械企业的研发创新工作并不断建设强化公司的特色研发服务能力，成为一家集药物与医疗器械临床前评价、国内外注册申报服务、药、械临床研究服务以及全球专利授权法律服务等全方位研发服务为一体的国际化企业。”

启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“临床前安全性评价的 CRO 服务具备准入性壁垒，只能在专业的 GLP 实验室中开展，各类资质认证难度大、周期长，具有丰富经验的资深专业团队更是临床前 CRO 行业的稀缺资源。近年来中国 CRO 行业增速在 20% 左右，明显高于全球增速。无论是研发企业、投资机构，抑或是地方政府都充分认识到了 CRO 对药、械研发创新的重大赋能作用和基础支撑作用。滬港中科具备全流程、一体化的医药研发服务能力与技术平台，市场前景十分广阔。”

济时资本创始人邵莹表示：“中国的医药研发产业正处于蓬勃发展与日趋成熟的时代，对具有专业服务能力的 CRO 需求将持续增强。滬港中科不仅拥有一流的团队和深厚的行业经验，还在药物安评等阶段具备领先优势，可以快速构建完善、先进、专业的 GLP 实验室。我们相信滬港中科会在中国创新药大发展的背景下迅速成长，做大做强，成为一家具有国际化标准的高水平临床前 CRO。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。