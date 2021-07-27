近日，迪飞医学科技（南京）有限公司（以下简称 “迪飞医学”）完成 2 亿元融资，本轮融资由 IDG 资本领投，中金资本担任独家融资顾问。本轮融资将主要用于产品注册、技术研发及临床合作推进等。

迪飞医学成立于 2018 年，由中国精准医学领域领导者世和基因孕育并孵化，是专注于病原微生物临床分子检测技术研发和服务的高科技企业。该公司总部坐落于国家级新区南京江北新区，拥有一支来自国内外顶级名校、多学科交叉的数百人研发及商业运营团队。

继产前筛查和肿瘤精准诊断之后，高通量测序和液体活检的技术进步推动了病原微生物领域的蓬勃发展。该技术具有不依赖培养、直接作用于临床样本、检测无偏向性及能够发现罕见和新病原体等优势，在耐药性检测方面也表现出巨大潜力。基于检测技术的前景以及新冠疫情的推动，越来越多的国内外临床机构开始重视宏基因组病原微生物检测（mNGS）在全面诊断感染性疾病中的优势。目前已有多个专家共识推荐 mNGS 技术用于病原体鉴定，应用场景包括呼吸道感染，血液系统感染，中枢神经系统感染等。mNGS 技术能够突破大量病原体临床上难以培养的限制，直接检测临床样本中的病原体核酸序列从而定种，在新发或突发感染、复杂或混合感染、以及罕见病原体鉴定中发挥不可或缺的作用，在解决临床抗生物滥用的问题上有着巨大潜力。

2020 年迪飞医学获得全国首张省级临床检测中心颁布的感染性病原体临床基因检测项目（常规 PCR 法和高通量测序法）技术验收合格证书，同时多次通过国家临检中心和中检院 mNGS 微生物室间质评。

2018 年 9 月，世和基因作为第一批获得 NGS 诊断产品注册证的企业，实现了 NGS 检测技术由技术转为产品从 0 到 1 的突破。基于此，迪飞医学在微生物病原类产品研发注册申报时有着宝贵的可借鉴经验。

目前，迪飞医学已与 300 家余核心医院逾 1500 名临床专家建立合作。同时在南京、上海、广州、北京等多个核心区域布局医学检验所，全面提速报告时效性，满足临床核心需求。针对高通量测序流程较复杂的问题，迪飞医学全面采取自动化流程，和多技术平台推进的策略，进一步提升检测可及性，服务广大患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。