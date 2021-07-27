近日，东方福利网完成 3500 万美元 A 轮融资，本轮融资由海纳亚洲创投（SIG）独家投资，毅仁资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将主要用于东方福利网核心 IT 系统的技术研发，销售体系的扩张以及供应链整合运营能力的提升等方面。

东方福利网成立于 2012 年，致力于为企业提供一站式员工激励及数字化弹性福利解决方案。现阶段，东方福利网已基本完成了企业员工福利领域的全方位布局和纵深拓展。旗下业务涵盖节日福利、观影文娱、生日福利、团建福利、员工体检、员工保险等六大板块，产品服务已覆盖 500 多个城市，超过 40000 家企业正在使用东方福利网的服务。东方福利网自主研发的 “百福得” 企业员工激励及福利管理 SaaS 系统，可统筹管理企业员工的各类福利发放和激励计划，并落地从员工职场健康管理到疾病意外保险的全方位保障体系。

2020 年以来，东方福利网发力扩张企业健康保障福利业务，整合国内优质民营体检机构和权威公立三甲医院资源，全方位升级员工体检流程服务体系；并于 2020 年 7 月全资收购中体保险经纪有限公司，正式进军员工保险福利领域。与此同时，东方福利网充分发挥自主知识产权优势，始终将科技普惠的价值落点回归于产品服务的精研之上，自主研发 “康满满”AI 智能预检系统（获国家知识产权局双发明专利认证），可精准地向企业员工匹配个性化体检项目套餐，为员工提供全方位的健康管理服务。

海纳亚洲创投（SIG）表示：” 中国 4 亿多城镇就业人口伴生了万亿级的企业福利市场，全品类弹性福利已成为企业方和员工方均需要的确定趋势，具备极广阔的发展前景。东方福利网作为行业中的佼佼者，团队管理经验丰富，业务能力扎实，不断地深化数字化弹性福利领域应用，公司的业务规模已进入高速发展阶段。我们看好东方福利网的发展，期待其为更多客户不断创造价值。”

据悉，本次融资将进一步完善海纳亚洲创投（SIG）在企业服务赛道上的布局，同时也将持续促进东方福利网的规模化发展。未来，双方将充分发挥协同优势，在运营、商业路径、发展战略等维度共享优质资源。未来，东方福利网也将通过研发更完备的技术服务体系、进一步整合优化上下游供应链以及不断扩展销售网络体系，全面提升企业客户数字化福利管理体验，助力更多的企业在中国经济进入稳速发展的新常态背景下实现降本增效及可持续发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。