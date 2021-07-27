据外媒报道，印度 D2C 品牌投资运营平台 GOAT Brand Labs 已于近日完成一轮 3600 万美元规模的 A 轮融资。这轮融资由老虎基金领投，Flipkart（通过旗下风投机构 Flipkart Ventures）、印度电商独角兽 Udaan 与金融科技独角兽 BharatPe 及印度版今日头条 DailyHunt（曾两度获得过字节跳动的投资）相关高管等机构和投资人参投。

GOAT Brand Labs 由前 Flipkart 高管 Rishi Vasudev 联合创立，是一家类似于 Thrasio 的电商品牌运营服务商，专注于为生活方式品类的 D2C 电商品牌提供包括投资、优化、用户增长、品牌营销等方面的运营支持服务。此外，该公司也会对 D2C 类的电商品牌进行收购，并进行后续规模扩展。据了解，GOAT Brand Labs 正在与至少 10 个品牌进行深入讨论以进行收购，这些品牌涉及时尚、美容、个护、家居、厨房用品等类别。

有媒体指出，近年来，GOAT Brand Labs 所代表的这类 “打包式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures）” 正在印度逐渐兴起。除 GOAT Brand Labs 之外，也出现了如 Mensa Brands、GlobalBees、10Club 等此类的公司，且这些企业均获得了大额融资。其中， Mensa Brands 在其今年 5 月份的 A 轮融资中获得了5000 万美元。10club 在其于上月底的种子轮中获得了4000 万美元。GlobalBees 则在本月获得了1.5 亿美元融资（融资规模为此类别之最）。