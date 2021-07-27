7 月 27 日，iLabService 释普科技宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由经纬中国领投，老股东明势资本、凯泰资本、TSVC 清谷资本等跟投。

今年初，iLabService 释普科技由明势资本领投，凯泰资本、TSVC 清谷资本等跟投的 Pre-A 轮融资刚刚完成。不到半年时间，iLabService 释普科技累积融资上亿元。

据悉，iLabService 释普科技正在加快产业布局的速度，本轮融资将继续用于产品的科技化迭代、渠道建设及数字化能力构建等。

iLabService 释普科技创始人及 CEO 李康表示：“释普科技多年来在实验室数智化领域不断深耕，始终坚持自主创新研发以及由深至广的产品发展路线，真正地实现了依靠技术驱动企业发展。”

在本轮融资发布的同时，iLabService 释普科技发布新品 SciOne Guardian 释普·监控保。

本次发布的新品致力于用运行稳定的物联网监控，解决传统实验室监控使用不便捷，无法达到安全、合规、质量等业务痛点。

此款产品为底层设计轻量的 SaaS 产品，能够支持 10 万级的监控对象，不仅运转稳定流畅，而且使用方式便捷、支持全渠道平台。用户可以自由组合物联模块，互通数据，快速构建一个安全、合规、高效、质量的数智化实验室。

由于市面上的大多数产品，对于行业专业方面的要求没有足够的支持，仅仅是起到监控作用，而且对于移动端的支持有限。此款产品则深入实际业务，为实验室场景有针对性的提供解决方案。并且支持微信、钉钉等生态，充分满足使用者对于移动端的诉求。

iLabService 释普科技最早成立缘起于美国新泽西的一间车库，2018 年 5 月，成功进入了全球最有名的 YC summer batch。公司总部位于上海张江科学城，杭州、南京、苏州、北京设有分支机构。

iLabService 释普科技目前已为生命科学、检验检测、化工材料、科研院所、政府机构多行业 100+知名客户提供智能实验室完整解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。