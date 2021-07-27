正式发布新一代全智能手表旗舰——OPPO Watch 2 系列。它支持独立 eSIM、50+APP、100+运动模式，并提供多种专业健康监测功能。新系列采用双芯双系统配置，提供全智能、轻智能两种模式，更首创 UDDE 双擎混动技术，为智能手表续航带来了全新解决方案。其中，OPPO Watch 2 46mm 续航时间可达 4 天；新升级的轻智能模式也支持运动、健康、通知提醒、多款表盘等功能，续航最高可达 16 天。

外观上，OPPO Watch 2 46mm 继续采用独一无二的双曲面柔性屏，搭配极窄边框与舒适的屏幕曲率，从观感到触感，浑然天成。全系列都拥有 326 高 PPI，46mm 版屏幕分辨率为 402*476，42mm 版屏幕分辨率为 372*430。独创光绘表盘，动动手指就可创作个人专属表盘；AI 穿搭表盘 2.0，拍下当日衣着，直接生成相同风格的表盘。

针对智能手表的续航痛点，OPPO Watch 2 系列创新性地采用 UDDE 双擎混动技术，搭载高通骁龙 Wear 4100 芯片以及与 Ambiq 联合研发的 Apollo 4s 双芯片。与上一代产品不同，这两颗芯片不再单独工作，而是协同工作，可根据场景无感切换。这项领先技术支持下，46mm 版全智能模式理论续航时间长达 4 天，全新升级的轻智能模式理论续航时间更长达 16 天。同时还支持 WatchVOOC 闪充，46mm 版充电 10 分钟可用一整天，充满仅需 60 分钟。

强劲续航的基础之上，OPPO Watch 2 系列还为用户带来了旗舰级智能体验。OPPO Watch 2（46mm/42mm）支持独立 eSIM 功能，可以接打电话、查收信息，还能独立上网下载应用。支持微信（儿童手表版）、支付宝、百度地图、QQ 音乐等 50 余款热门 APP，让各种生活场景都得心应手。跨设备互联方面，拍照助手可配合手机摄像头，实时预览拍照画面及录像画面，一键操控手机；电竞模式可让用户在打游戏时用手表接电话，并通过游戏适配支持王者荣耀复活、和平精英起飞提醒，便于玩家及时返回游戏。

在运动健康方面，OPPO Watch 2 系列内置 6 大专业传感器，在运动健康层面支持游泳、羽毛球、网球等 100 余种运动监测，可以自动识别跑步、健走、骑行等 6 种常见运动。同时与权威学术和医疗机构合作完善健康运动算法，推出了连续血氧监测、睡眠监测、鼾症风险评估、心率监测、压力监测等功能。使用健康和相应 APP，还可以和血压计、血糖仪等第三方健康监测设备配合使用，打造数字健康生活平台。

OPPO Watch 2 系列 46mm（eSIM）售价 1999 元，42mm（eSIM）售价 1499 元，42mm（蓝牙）售价 1299 元。7 月 27 日起，线上线下将同步开启预售（蓝牙版仅在线上发售），并于 8 月 6 日首销。