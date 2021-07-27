7 月 27 日，便捷式精品咖啡品牌时萃 SECRE 宣布已完成近亿元新一轮融资，本轮融资由博将资本领投，蚂蚁金服旗下基金凡创资本跟投，凡卓资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮资金将主要用于加速线下门店的拓展、品牌营销及线上线下创新产品的持续研发等。

时萃 SECRE（以下简称 “时萃”）成立于 2019 年 5 月，致力于做消费者身边的便捷精品咖啡。时萃最初以订阅制模式从微信自有小程序起家，主要售卖创新 “小甜圈” 挂耳咖啡与精品咖啡豆两个产品线，2019 年 12 月入驻天猫，又上线了精品冻干即溶产品。

2021 年春节后疫情相对平稳，时萃开始全面布局线下精品咖啡店，两个月内迅速开出了 5 家门店，目前在装修与选址筹备中的有近 20 家，预计今年年底门店数量将达 50 家。

“数字化驱动和用户体验为先” 是时萃一直坚持的发展方向。今年 6 月，时萃通过自研发和多方共同协作全面串联了各平台系统，目前已实现天猫旗舰店等主流电商平台、微信订阅小程序、有赞商城、线下咖啡门店的会员信息与积分打通。

目前时萃线下门店主要有四个产品条线：经典意式咖啡、特色蓝山咖啡、创意特调饮品与 “小甜圈” 手冲咖啡。其中特色蓝山咖啡饮品线，结合线上产品做了线下变革，创造性的用咖啡液并搭配自己定制化的机器来做出品，45 秒便可以出品一杯手工拉花拿铁，将效率做到了极致。而创意特调饮品线的 “饮品化” 特征，既满足消费者咖啡因的功能需求，也能满足愉悦性需求，目前包括全网独有的将氮气与蓝山咖啡液、茶咖、椰青、康普茶等相结合的 “氮氮家族” 特调系列，以及火爆深圳饮品圈的 “啤咖啡哈”、“吃瓜” 等多款单品。

据时萃 SECRE 创始人兼 CEO 范若愚介绍，目前时萃可能是全网范围内唯一做到打通线上电商平台和线下门店全会员体系的咖啡茶饮品牌。

时萃核心创始团队主要来自于 Uber 中国、滴滴、科大讯飞、李奥贝纳等互联网及 4A 公司，CEO 范若愚和 COO 徐科都是经历过 “优步 VS 滴滴” 和 “ofo VS 摩拜” 两场中国互联网增长最快、竞争最激烈 “大战” 的核心高管，管理过千人以上团队，拥有极强的线下 “打仗” 能力和经验。

线下门店运营团队则包括前星巴克、太平洋、Wagas 华南的研发和运营原班人马。CPO Chenko 是全球 COE 生豆评委及原太平洋咖啡华南研发负责人，门店运营总监 Jay 曾是星巴克中国华南区域第一位咖啡大师、太平洋咖啡和 Wagas 的区域运营负责人，还有多位世界咖啡师大赛和世界咖啡冲煮大赛等分赛区冠军店长加入。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。