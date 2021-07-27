Strategy Analytics 发布报告称，平板电脑应用处理器（AP）市场出货量和收益已经连续第五个季度出现增长。

根据 Strategy Analytics 的手机元件技术（HCT）研究报告，2021 年 Q1 平板电脑应用处理器市场规模增长了 33%，达到 7.61 亿美元。苹果、英特尔、高通、联发科和三星 LSI 占据了平板电脑应用处理器收益份额的前五名。

苹果在 2021 年 Q1 以 59% 的收益份额保持了平板电脑应用处理器市场的领先地位，英特尔（14%）和高通（10%）紧随其后。

Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 评论道 “Strategy Analytics 估计，2021 年 Q1 苹果平板电脑应用处理器的收益份额增长到了 59%，这是该公司过去 9 年的最高份额。苹果平板电脑应用处理器收益同比增长 60%，主要受基于 5nm 的 A14 Bionic 和苹果 Silicon M1 的推动。疫情推动的需求也起到了作用。”

Kundojjala 继续说道：“联发科在非 iPad 平板电脑出货量方面继续保持领先地位，这要归功于它在亚马逊、联想、三星、华硕等公司的客户订单。Strategy Analytics 估计，联发科在其蜂窝和非蜂窝平板电脑应用处理器的推动下，出货量同比增长 92%。然而，我们认为联发科在平均售价方面滞后。因此，该公司的收益份额低于其出货量份额。”