特斯拉公布了 2021 财年第二季度财报。该公司第二季度营收 119.58 亿美元，同比增长 98%；净利润为 11.78 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 1.29 亿美元；归属于普通股股东的净利润为 11.42 亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净利润 1.04 亿美元相比增长 998%。

特斯拉汽车第二季度汽车总产量为 206421 辆，比去年同期的 82272 辆增长 151%，相比之下上一季度为 180338 辆。其中，Model S 和 Model X 车型的产量为 2340 辆，比去年同期的 6326 辆下降 63%，相比之下上一季度的产量为零；Model 3 和 Model Y 车型的产量为 204081 辆，比去年同期的 75946 辆增长 169%，相比之下上一季度为 180338 辆。

特斯拉汽车第二季度汽车总交付量为 201304 辆，比去年同期的 90891 辆增长 121%，相比之下上一季度为 184877 辆。其中，Model S 和 Model X 车型的交付量为 1895 辆，比去年同期的 10614 辆下降 82%，相比之下上一季度的交付量为 2030 辆；Model 3 和 Model Y 车型的交付量为 199409 辆，比去年同期的 80277 辆增长 148%，相比之下上一季度为 182847 辆。

特斯拉表示，公司相信仍可按照既定计划于 2021 年在柏林和奥斯汀工厂制造第一辆 Model Y 汽车。此外，由于电池供应受限和全球供应链挑战，该公司已将 Semi 电动卡车计划的启动时间推迟到 2022 年。