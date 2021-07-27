丰田澳大利亚公司（TMCA）宣布随着 Toyota Halo 的推出，其企业客户将很快能够使用新一代互联车队管理平台。Toyota Halo 利用 Fleetsu 的高性能平台，为小型和大型企业快速部署全套互联汽车解决方案。Toyota Halo 为企业客户提供了一个综合性的互联车队管理解决方案，即将通过 TMCA 广泛的经销商网络进行激活。

Fleetsu 成立于 2015 年，总部位于澳大利亚，专注于为全球的车队老板提供数据处理、分析和车队自动化解决方案，为丰田、安飞士（Avis）和康明斯（Cummins）等客户提供服务。

Fleetsu 首席执行官兼创始人 Jakub Felinski 在实现这一里程碑时表示：“Fleetsu 很荣幸被丰田澳大利亚选中，采用我们灵活的、可升级的现代车队管理平台，我们相信这项合作将为各种规模的车队公司带来出色的产品和服务。在 Fleetsu，我们的使命是成为互联汽车技术的行业标准，我们为能够提供无缝、直观的客户体验而感到无比自豪。”

Toyota Halo 软件是一项正在开发的功能组合，为企业客户提供了处理数千辆汽车大量数据的近实时能力，为他们优化车队提供了可行的见解。

该应用与 2019 年以后生产的大多数丰田车型兼容，包括凯美瑞、CH-R、Corolla、Fortuner、Granvia、HiAce、HiLux、Granvia、Kluger、Prado、Prius、Prius V、RAV4 和 Yaris。

丰田澳大利亚销售、营销与特许经营副总裁 Sean Hanley 表示，Toyota Halo 的推出将车队管理能力提升到了新水平，可助力企业全面优化车队运营。

Hanley 表示：“丰田正在进一步发展其互联汽车技术，为所有客户提供高水平的安全性和便利性。”

他说：“在业务领域，我们的互联汽车技术正通过 Toyota Halo 平台得到应用，帮助澳大利亚的公司使用近实时的数据来管理车队运营，有效且高效地运行和控制车队运营，同时有助于降低业务成本。”